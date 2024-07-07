Даниил КРЕВСУН: «У нас самые высокие цели на этом Евро»

Полузащитник юношеской сборной Украины Даниил Кревсун поделился ожиданиями от чемпионата Европы U-19:

"У нас самые высокие цели на этом Евро. Минимальная – попасть на чемпионат мира, максимальная – победить на европейском первенстве. Я уже физически готов, а у нас еще будет неделя тренировок, потом – контрольный поединок и уже тогда матчи чемпионата Европы».