Даниил КРЕВСУН: «У нас самые высокие цели на этом Евро»
Полузащитник юношеской сборной Украины поделился ожиданиями от чемпионата Европы U-19
Полузащитник юношеской сборной Украины Даниил Кревсун поделился ожиданиями от чемпионата Европы U-19:
"У нас самые высокие цели на этом Евро. Минимальная – попасть на чемпионат мира, максимальная – победить на европейском первенстве. Я уже физически готов, а у нас еще будет неделя тренировок, потом – контрольный поединок и уже тогда матчи чемпионата Европы».
На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А сыграют против Северной Ирландии (15 июля), Норвегии (18 июля) и Италии (21 июля).
Финальный раунд Евро-2024 U-19 с участием 8 сборных пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.
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