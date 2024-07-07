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  4. Даниил КРЕВСУН: «У нас самые высокие цели на этом Евро»
Молодежные турниры
07 июля 2024, 15:10 |
160
0

Даниил КРЕВСУН: «У нас самые высокие цели на этом Евро»

Полузащитник юношеской сборной Украины поделился ожиданиями от чемпионата Европы U-19

07 июля 2024, 15:10 |
160
0
Даниил КРЕВСУН: «У нас самые высокие цели на этом Евро»
УАФ

Полузащитник юношеской сборной Украины Даниил Кревсун поделился ожиданиями от чемпионата Европы U-19:

"У нас самые высокие цели на этом Евро. Минимальная – попасть на чемпионат мира, максимальная – победить на европейском первенстве. Я уже физически готов, а у нас еще будет неделя тренировок, потом – контрольный поединок и уже тогда матчи чемпионата Европы».

На групповой стадии турнира сине-желтые в группе А сыграют против Северной Ирландии (15 июля), Норвегии (18 июля) и Италии (21 июля).

Финальный раунд Евро-2024 U-19 с участием 8 сборных пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии.

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Даниил Кревсун сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19
Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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