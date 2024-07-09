Олег КУДРИК: «Наша победа над ЛНЗ была закономерной»
Голкипер «Полесья» рассказал о товарищеском матче
Вратарь житомирского «Полесье» Олег Кудрик прокомментировал победу своей команды в спарринге против ЛНЗ (1:0).
«Хорошая игра, думаю, мы здорово отыграли. Была неплохая интенсивность, мы показали хороший футбол, где-то еще не хватает физической формы, но считаю, что со временем будем добавлять во всех компонентах.
На данном этапе была хорошая игра с нашей стороны. Против нас играла хорошая, боевая команда, было полезно, приятно и правильно играть против сильного соперника.
В независимости от того, товарищеская игра или нет, каждый хочет побеждать, также каждый на сборах пытается показать себя перед тренерским штабом – это нормально. Думаю, наша победа над ЛНЗ была закономерной, но не первую роль играет результат в этих матчах. Главное – наша игра, структура и комбинации, которые мы наигрываем, а результат – это приятный бонус, потому что победы – это всегда приятно», – сказал Кудрик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослава установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту
Главный фаворит против главной отдушины