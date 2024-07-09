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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 01:56 | Обновлено 09 июля 2024, 01:57
46
0

Олег КУДРИК: «Наша победа над ЛНЗ была закономерной»

Голкипер «Полесья» рассказал о товарищеском матче

09 июля 2024, 01:56 | Обновлено 09 июля 2024, 01:57
46
0
Олег КУДРИК: «Наша победа над ЛНЗ была закономерной»
ФК Полесье. Олег Кудрик

Вратарь житомирского «Полесье» Олег Кудрик прокомментировал победу своей команды в спарринге против ЛНЗ (1:0).

«Хорошая игра, думаю, мы здорово отыграли. Была неплохая интенсивность, мы показали хороший футбол, где-то еще не хватает физической формы, но считаю, что со временем будем добавлять во всех компонентах.

На данном этапе была хорошая игра с нашей стороны. Против нас играла хорошая, боевая команда, было полезно, приятно и правильно играть против сильного соперника.

В независимости от того, товарищеская игра или нет, каждый хочет побеждать, также каждый на сборах пытается показать себя перед тренерским штабом – это нормально. Думаю, наша победа над ЛНЗ была закономерной, но не первую роль играет результат в этих матчах. Главное – наша игра, структура и комбинации, которые мы наигрываем, а результат – это приятный бонус, потому что победы – это всегда приятно», – сказал Кудрик.

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учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Олег Кудрик товарищеские матчи
Сергей Рипьюк Источник: ФК Полесье
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