Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1

Представитель УПЛ «Днепр-1» прекратит свое существование.

По информации «Днепрянина», поиски инвестора оказались неудачными. «Днепр-1» переходит в статус ФК «Днепр», когда юридическое лицо существует лишь на бумаге.

Из футболистов, кто остался в клубе по состоянию на сейчас – найдут себе новую команду в ближайшее время. Уже даже «патриоты клуба» не верят в успешное продолжение этой истории.

Никаких сборов на базе, объявления судьбоносного решения или начала сборов не планируется. Собирать некого и объявлять решение уже некому. Футболисты и персонал вывозят вещи с базы.

Обещания о полной выплате заработной платы персоналу, которые были озвучены еще на прошлой неделе, оказались напрасными, полного расчета нет. Футболисты и персонал получили частичные выплаты, но это копейки по сравнению с общей суммой долга.

Ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал переход генерального директора спортивного клуба Андрея Русола во львовские «Карпаты».