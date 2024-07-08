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Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 10:36 | Обновлено 08 июля 2024, 10:54
4578
3

Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1

Днепровский клуб прекратит свое существование

08 июля 2024, 10:36 | Обновлено 08 июля 2024, 10:54
4578
3
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
СК Днепр-1

Представитель УПЛ «Днепр-1» прекратит свое существование.

По информации «Днепрянина», поиски инвестора оказались неудачными. «Днепр-1» переходит в статус ФК «Днепр», когда юридическое лицо существует лишь на бумаге.

Из футболистов, кто остался в клубе по состоянию на сейчас – найдут себе новую команду в ближайшее время. Уже даже «патриоты клуба» не верят в успешное продолжение этой истории.

Никаких сборов на базе, объявления судьбоносного решения или начала сборов не планируется. Собирать некого и объявлять решение уже некому. Футболисты и персонал вывозят вещи с базы.

Обещания о полной выплате заработной платы персоналу, которые были озвучены еще на прошлой неделе, оказались напрасными, полного расчета нет. Футболисты и персонал получили частичные выплаты, но это копейки по сравнению с общей суммой долга.

Ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал переход генерального директора спортивного клуба Андрея Русола во львовские «Карпаты».

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Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Brinks76
ФК Дніпро,ФК Дніпро -1... Чекаємо на появу ФК Дніпро-2)
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+1
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ТвояМамка
Единственное что жаль - из-за этих баранов вот так сразу -1 команда в еврокубках.
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