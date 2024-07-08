Почётный президент Днепра-1: «Переход Русола в Карпаты? Я ах**л»
Юрий Береза удивлен решением генерального директора спортивного клуба
Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал переход генерального директора спортивного клуба Андрея Русола во львовские «Карпаты».
– Просто говорю, что Русол официально мой партнер. И ничего не изменилось. Я вообще сам мало что понимаю и с «Карпатами», и...
– Но ведь он наверняка ставил Вас в известность, что он идет в «Карпаты»?
– Вчера.
– Впервые?
– Ну.
– И как Вы это восприняли?
– Материться можно?
– Можно и материться, мы предоставляем эфир.
– Я ах**л. Я ах**л.
– А почему так, если раньше Вы могли читать это в прессе? Или не верили этому?
– Я переспрашивал у него, писал: «Это правда?», «Нет». То же самое, что с Йовичевичем у меня была история.
– Какая именно? Что Йовичевич говорил, что остается в «Днепре-1», а потом сбежал?
– Да, конечно.
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