Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почётный президент Днепра-1: «Переход Русола в Карпаты? Я ах**л»
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 10:29 | Обновлено 08 июля 2024, 10:55
1935
1

Почётный президент Днепра-1: «Переход Русола в Карпаты? Я ах**л»

Юрий Береза ​​удивлен решением генерального директора спортивного клуба

08 июля 2024, 10:29 | Обновлено 08 июля 2024, 10:55
1935
1
Почётный президент Днепра-1: «Переход Русола в Карпаты? Я ах**л»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал переход генерального директора спортивного клуба Андрея Русола во львовские «Карпаты».

– Просто говорю, что Русол официально мой партнер. И ничего не изменилось. Я вообще сам мало что понимаю и с «Карпатами», и...

– Но ведь он наверняка ставил Вас в известность, что он идет в «Карпаты»?

– Вчера.

– Впервые?

– Ну.

– И как Вы это восприняли?

– Материться можно?

– Можно и материться, мы предоставляем эфир.

– Я ах**л. Я ах**л.

– А почему так, если раньше Вы могли читать это в прессе? Или не верили этому?

– Я переспрашивал у него, писал: «Это правда?», «Нет». То же самое, что с Йовичевичем у меня была история.

– Какая именно? Что Йовичевич говорил, что остается в «Днепре-1», а потом сбежал?

– Да, конечно.

По теме:
В Днепре-1 прокомментировали ситуацию с поиском новых инвесторов
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Владелец клуба УПЛ зимой дал солидный заем Днепру-1. Стала известна сумма
Юрий Береза Днепр-1 Карпаты Львов Андрей Русол Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
Волейбол | 07 июля 2024, 12:45 7
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций
Сборная Украины по волейболу добыла путевку в Лигу наций

Украинцы попали туда благодаря высокому рейтингу

Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Футбол | 08 июля 2024, 11:14 0
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн

Артем должен стать игроком «Атлетико»

Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Футбол | 07.07.2024, 12:04
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
Футбол | 08.07.2024, 08:01
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Другие виды | 07.07.2024, 18:10
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Обкакался с командой, а теперь офуевает? 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
06.07.2024, 09:44
Футбол
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
07.07.2024, 17:16 34
Футбол
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он легко победит». Хан дал неожиданный прогноз на реванш Усик – Фьюри
06.07.2024, 17:13 2
Бокс
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 14
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
07.07.2024, 06:25 25
Футбол
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
06.07.2024, 23:05 4
Теннис
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем