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Уимблдон
08 июля 2024, 17:32 | Обновлено 08 июля 2024, 17:39
765
0

ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне разобралась с Ван Синьюй

Элина добилась победы за 56 минут

08 июля 2024, 17:32 | Обновлено 08 июля 2024, 17:39
765
0
ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне разобралась с Ван Синьюй
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Ван Синьюй

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) стала участницей 1/4 финала Уимблдонского турнира.

Во встрече четвертого круга украинка, имеющая 21-й номер посева, уверенно переиграла китаянку Ван Синьюй (№42 WTA) – 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 56 минут.

Напомним, в следующем раунде Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA), которая прошла 1/8 финала на отказе Анны Калинской.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина имеет 3-й показатель по четвертьфиналам на турнирах серии Grand Slam.

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Уимблдон-2024 Элина Свитолина видео Ван Синьюй
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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