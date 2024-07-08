ВИДЕО. Как Свитолина на Уимблдоне разобралась с Ван Синьюй

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) стала участницей 1/4 финала Уимблдонского турнира.

Во встрече четвертого круга украинка, имеющая 21-й номер посева, уверенно переиграла китаянку Ван Синьюй (№42 WTA) – 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 56 минут.

Напомним, в следующем раунде Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA), которая прошла 1/8 финала на отказе Анны Калинской.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина имеет 3-й показатель по четвертьфиналам на турнирах серии Grand Slam.