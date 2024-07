Свитолина имеет 3-й показатель по четвертьфиналам на GS. Сколько до лидера?

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) вышла в 1/4 финала на Уимблдоне, переиграв китаянку Ван Синьюй (№42 WTA) в двух сетах – 6:2, 6:1.

За последние 10 лет на турнирах серии Grand Slam Свитолина сыграет в четвертьфинале в 11-й раз. Это третий показатель в туре.

За этот период только Серена Уильямс (16) и Симона Халеп (13) выходили в четвертьфиналы турниров серии Grand Slam в женском одиночном разряде больше, чем Свитолина.

11 - In the last 10 years, only Serena Williams (16) and Simona Halep (13) have made more Women's Singles Grand Slam quarter-finals than Elina Svitolina (11). Consistent.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/VCCr3qcTIC