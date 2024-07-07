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  4. КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
Чемпионат Европы
07 июля 2024, 17:16 | Обновлено 07 июля 2024, 17:21
3001
8

КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»

Немецкий футболист признался, что боится отпускать дочь гулять на улицу

07 июля 2024, 17:16 | Обновлено 07 июля 2024, 17:21
3001
8
КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Известный немецкий футболист Тони Кроос в интервью подкасту ZDF пожаловался проблемы, которые вызваны массовой миграцией.

По словам Крооса, он останется в Испании со своей семьей, несмотря на то, что его футбольная карьера там подошла к концу, потому что Германия уже не та страна, «какой она была десять лет назад, когда мы уезжали».

По сравнению с Испанией, сказал Кроос, он чувствует себя более неспокойно, отпуская свою дочь гулять «в 11 вечера в большом немецком городе».

Чемпион мира 2014 года заявил, что проблема массовой миграции «постоянно присутствует» в Германии и что она стала слишком «неконтролируемой».

Кроос отметил, что некоторые иммигранты – хорошие люди, но «если вы не можете отличить их от тех, кто нам не подходит, то в конце концов это будет сложно. Тогда отношение немцев будет все больше и больше разделяться».

Согласно актуальным данным, опубликованным федеральным правительством, почти 6 из 10 насильственных преступлений в Германии совершаются иностранными мигрантами. Несмотря на то, что иностранные мигранты составляют примерно 14,6 процента населения страны, на них приходится 58,5 процента всех насильственных преступлений.

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Владимир Клепач Источник: Modernity News
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Комментарии 8
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ĴØЌÉŔ
Рано или поздно это приведет до "взрыва" слишком много радикальных мусульман заехали в Европу .
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+4
vh
Ангелка з пу робили "безобідні" речі. Закінчувать з ним  і його хворими ідеями треба було ще до Сирії.
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+1
a.fedorenko1953
Тоні, ти нге правий, Германія та і вся стара Європа не ті ,вже років 30!   Т олж жріть свої сосиски з пивом і не звертайте увагу на всі ці "дрібниці!  На твій вік ,може вистачить сил стримуваня кольорових.
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+1
pol-55
Ключове-*деякі*,Т.Кроос *дивиться в корінь*.
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0
fedd1979
Хах ))) Прокинулися. Хай і в Іспанії подивиться, скільки негрів у тій же збірній. Все, бомбу сама собі під зад Європа вже заклала. Рано чи пізно вона вибухне. Більшої тупості важко й придумати. Вже сьогодні у багатьох раніше благополучних європейських містах є квартали, куди місцевим ліпше не рипатися. А я уявляю, щоб такі квартали були в Дубаї, Рабаті чи Кабулі. Відсутність будь-якої поваги до власної ментальної ідентичності, це псевдовчення "толерантності", нульова християнська пасіонарність - готове самогубство.
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0
easterly
Колись хтось з відомих діячів політики сказав: у світі 2 біди - росіяни та араби.
Сьогодні в Німеччинні ти йдеш по вулиці і чуєш арабську, бачиш їхніх жінок запечатаних в паранджу, їх самих з поведінкою хозяїв нібити їм всі винні. І постає питання - а де ти знаходишся? Хіба це Німеччина, Європа? Бідний адік на тому світі перевертається зі швидкістю вентилятора
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0
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AndiM
Кацапи і нігери - це ракова пухлина планети, їх потрібно скільки вдасться винищити , а решту відправити в Африку без права виїзду.
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-1
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