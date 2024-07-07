КРООС: «Германия уже не та страна, что была 10 лет назад, из-за мигрантов»
Немецкий футболист признался, что боится отпускать дочь гулять на улицу
Известный немецкий футболист Тони Кроос в интервью подкасту ZDF пожаловался проблемы, которые вызваны массовой миграцией.
По словам Крооса, он останется в Испании со своей семьей, несмотря на то, что его футбольная карьера там подошла к концу, потому что Германия уже не та страна, «какой она была десять лет назад, когда мы уезжали».
По сравнению с Испанией, сказал Кроос, он чувствует себя более неспокойно, отпуская свою дочь гулять «в 11 вечера в большом немецком городе».
Чемпион мира 2014 года заявил, что проблема массовой миграции «постоянно присутствует» в Германии и что она стала слишком «неконтролируемой».
Кроос отметил, что некоторые иммигранты – хорошие люди, но «если вы не можете отличить их от тех, кто нам не подходит, то в конце концов это будет сложно. Тогда отношение немцев будет все больше и больше разделяться».
Согласно актуальным данным, опубликованным федеральным правительством, почти 6 из 10 насильственных преступлений в Германии совершаются иностранными мигрантами. Несмотря на то, что иностранные мигранты составляют примерно 14,6 процента населения страны, на них приходится 58,5 процента всех насильственных преступлений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ
«Селесао» в послематчевой серии уступили со счетом 2:4
Сьогодні в Німеччинні ти йдеш по вулиці і чуєш арабську, бачиш їхніх жінок запечатаних в паранджу, їх самих з поведінкою хозяїв нібити їм всі винні. І постає питання - а де ти знаходишся? Хіба це Німеччина, Європа? Бідний адік на тому світі перевертається зі швидкістю вентилятора