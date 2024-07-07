Известный немецкий футболист Тони Кроос в интервью подкасту ZDF пожаловался проблемы, которые вызваны массовой миграцией.

По словам Крооса, он останется в Испании со своей семьей, несмотря на то, что его футбольная карьера там подошла к концу, потому что Германия уже не та страна, «какой она была десять лет назад, когда мы уезжали».

По сравнению с Испанией, сказал Кроос, он чувствует себя более неспокойно, отпуская свою дочь гулять «в 11 вечера в большом немецком городе».

Чемпион мира 2014 года заявил, что проблема массовой миграции «постоянно присутствует» в Германии и что она стала слишком «неконтролируемой».

Кроос отметил, что некоторые иммигранты – хорошие люди, но «если вы не можете отличить их от тех, кто нам не подходит, то в конце концов это будет сложно. Тогда отношение немцев будет все больше и больше разделяться».

Согласно актуальным данным, опубликованным федеральным правительством, почти 6 из 10 насильственных преступлений в Германии совершаются иностранными мигрантами. Несмотря на то, что иностранные мигранты составляют примерно 14,6 процента населения страны, на них приходится 58,5 процента всех насильственных преступлений.