Котляр проиграла девятой сеяной на старте юниорского Уимблдона

Украинская теннисистка Елизавета Котляр неудачно стартовала в одиночном разряде на юниорском Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка проиграла девятой сеяной американке Кристине Пеничковой.

Уимблдон. Юниоры. Первый круг

Елизавета Котляр (Украина) – Кристина Пеничкова (США) – 2:6, 1:6

Елизавета продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.

Отметим, что для Котляр это было первое выступление на юниорском Уимблдоне. В этом году она сыграла на юниорских Australian Open и Ролан Гаррос.