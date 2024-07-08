Котляр проиграла девятой сеяной на старте юниорского Уимблдона
Елизавета в двух сетах уступила Кристине Пеничковой из США
Украинская теннисистка Елизавета Котляр неудачно стартовала в одиночном разряде на юниорском Уимблдоне.
В матче первого раунда украинка проиграла девятой сеяной американке Кристине Пеничковой.
Уимблдон. Юниоры. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Кристина Пеничкова (США) – 2:6, 1:6
Елизавета продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.
Отметим, что для Котляр это было первое выступление на юниорском Уимблдоне. В этом году она сыграла на юниорских Australian Open и Ролан Гаррос.
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