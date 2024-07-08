Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Котляр проиграла девятой сеяной на старте юниорского Уимблдона
Уимблдон
08 июля 2024, 23:30 |
131
0

Котляр проиграла девятой сеяной на старте юниорского Уимблдона

Елизавета в двух сетах уступила Кристине Пеничковой из США

08 июля 2024, 23:30 |
131
0
Котляр проиграла девятой сеяной на старте юниорского Уимблдона
ФТУ. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр неудачно стартовала в одиночном разряде на юниорском Уимблдоне.

В матче первого раунда украинка проиграла девятой сеяной американке Кристине Пеничковой.

Уимблдон. Юниоры. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Кристина Пеничкова (США) – 2:6, 1:6

Елизавета продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.

Отметим, что для Котляр это было первое выступление на юниорском Уимблдоне. В этом году она сыграла на юниорских Australian Open и Ролан Гаррос.

По теме:
Определены все участники 1/4 финала на Уимблдоне у мужчин
Свитолина идет дальше. Известны все участницы 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон. Ястремская стартовала с поражения в миксте
Елизавета Котляр Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Бокс | 08 июля 2024, 07:37 0
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса

«Железный Майк» высоко оценил Мэнни Пакьяо

Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Футбол | 08 июля 2024, 10:36 31
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1

Днепровский клуб прекратит свое существование

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08.07.2024, 11:31
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Киченок и Бабош пробились в парный четвертьфинал Уимблдона
Теннис | 08.07.2024, 16:10
Киченок и Бабош пробились в парный четвертьфинал Уимблдона
Киченок и Бабош пробились в парный четвертьфинал Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Теннис | 08.07.2024, 17:06
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 21
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
08.07.2024, 15:58 23
Футбол
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 00:20
Теннис
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
08.07.2024, 14:33 6
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем