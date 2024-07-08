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Чемпионат Европы
08 июля 2024, 00:32 |
97
0

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция

Поединок состоится 9 июля в 22:00 в немецком Мюнхене

08 июля 2024, 00:32 |
97
0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
УЕФА

В немецком Мюнхене 9 июля пройдет матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена». Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Испания пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных. «Фурия Роха» переиграла Хорватию, Италию и Албанию, в 1/8 финала разгромила Грузию 4:1, а в четвертьфинале одолела Германию по итогам овертаймов – 2:1.

Франция расположилась на второй строчке квартета D с 5 пунктами. Французы на групповом этапе одолели Австрию, а с Нидерландами и Польшей сыграли вничью. На старте плей-офф подопечные Дидье Дешама разобрались с Бельгией 1:0, а в 1/4 финала в серии пенальти прошли Португалию (0:0 в основное время, 5:3 в серии).

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Франция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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