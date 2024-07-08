Экс-форвард сборной Англии: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024»
Габриэль Агбонлахор – о неудачном турнире в исполнении португальца
Бывший форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор прокомментировал неудачное выступление Криштиану Роналду на Евро-2024, где португалец не забил ни одного гола:
«Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал опасных моментов, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а в тех шансах, которые получал, мазал, не создавая проблем защитникам.
Но при этом он играл ежеминутно и не был заменен. Роберто Мартинес очень боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира».
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