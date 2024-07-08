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  4. Экс-форвард сборной Англии: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024»
Чемпионат Европы
08 июля 2024, 23:56 |
513
0

Экс-форвард сборной Англии: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024»

Габриэль Агбонлахор – о неудачном турнире в исполнении португальца

08 июля 2024, 23:56 |
513
0
Экс-форвард сборной Англии: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор прокомментировал неудачное выступление Криштиану Роналду на Евро-2024, где португалец не забил ни одного гола:

«Я фанат Роналду. Он выдающийся игрок. Но Криштиану ничего не сделал на этом турнире. Он не создавал опасных моментов, не прессинговал, не защищался. Он не помогал создавать большие моменты, а в тех шансах, которые получал, мазал, не создавая проблем защитникам.

Но при этом он играл ежеминутно и не был заменен. Роберто Мартинес очень боялся оставить Роналду в запасе, и это стоило Португалии турнира».

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Габриэль Агбонлахор Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: talkSPORT
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