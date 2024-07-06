Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом

5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.

Звездный 39-летний португальский форвард Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионате Европы. Для него это было последнее Евро.

КриРо так и не сумел отличиться на этом ЧЕ. Впервые в своей карьере Роналду так и не забил ни одного гола на крупном турнире:

✅ Евро-2004

✅ ЧМ-2006

✅ Евро-2008

✅ ЧМ-2010

✅ Евро-2012

✅ ЧМ-2014

✅ Евро-2016

✅ ЧМ-2018

✅ Евро-2020

✅ ЧМ-2022

❌ Евро-2024

Видеообзор матча Португалия – Франция (0:0, пен. 3:5)