Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Криштиану и Португалия проиграли Франции в серии послематчевых пенальти
5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.
Звездный 39-летний португальский форвард Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионате Европы. Для него это было последнее Евро.
КриРо так и не сумел отличиться на этом ЧЕ. Впервые в своей карьере Роналду так и не забил ни одного гола на крупном турнире:
- ✅ Евро-2004
- ✅ ЧМ-2006
- ✅ Евро-2008
- ✅ ЧМ-2010
- ✅ Евро-2012
- ✅ ЧМ-2014
- ✅ Евро-2016
- ✅ ЧМ-2018
- ✅ Евро-2020
- ✅ ЧМ-2022
- ❌ Евро-2024
Видеообзор матча Португалия – Франция (0:0, пен. 3:5)
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