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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 01:24 | Обновлено 06 июля 2024, 01:37
853
0

Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом

Криштиану и Португалия проиграли Франции в серии послематчевых пенальти

06 июля 2024, 01:24 | Обновлено 06 июля 2024, 01:37
853
0
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.

Звездный 39-летний португальский форвард Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионате Европы. Для него это было последнее Евро.

КриРо так и не сумел отличиться на этом ЧЕ. Впервые в своей карьере Роналду так и не забил ни одного гола на крупном турнире:

  • ✅ Евро-2004
  • ✅ ЧМ-2006
  • ✅ Евро-2008
  • ✅ ЧМ-2010
  • ✅ Евро-2012
  • ✅ ЧМ-2014
  • ✅ Евро-2016
  • ✅ ЧМ-2018
  • ✅ Евро-2020
  • ✅ ЧМ-2022
  • ❌ Евро-2024

Видеообзор матча Португалия – Франция (0:0, пен. 3:5)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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