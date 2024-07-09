Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы хотим играть красиво, но мы будем играть практично»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал полуфинал Евро-2024, в котором его команда 9 июля сыграет проти сборной Франции. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Это фантастическая возможность. Мы проделали очень хорошую работу. Такой матч мог бы быть финалом Евро, обе команды великолепны. Все решат мельчайшие детали. Мы постараемся сохранить верность своему футболу и тем качествам, что позволили нам зайти так далеко.

За нашей командой приятно наблюдать, но главное – это победы, тем более, на таких стадиях. Мы хотим играть красиво, но мы также будем играть практично, потому что в конечном итоге все определяет результат. Самое важное – это всегда победа.

Нам противостоит невероятный соперник. Мы смотрим на потенциал команды, и потенциал этой сборной на грани фантастики. Это игроки мирового класса. Мне всегда нравится смотреть футбол, в особенности матчи такой великой команды, как Франция.

Наши игроки хорошо отдохнули. Конечно, есть некоторое волнение, присутствует стресс. Нашим игрокам предстоит в какие-то моменты преодолеть себя физически. Франция – одна из самых атлетичных команд этого Евро, но мы знаем, как с ними играть. Постараемся использовать свои сильные качества.

Ямал? В этом возрасте он очень быстро учится новому. Ему надо понять, что когда соперники с ним познакомятся, играть станет сложнее.

Мы понимаем, насколько опасно терять мяч в сложных ситуациях. Это может стать одним из ключевых факторов. Это будет очень открытая и равная игра.

Хотим во что бы то ни стало оказаться в финале, это сделает меня счастливым. Я видел рост этой команды, ее преданность делу. Если мы продолжим работать с тем же настроем, у нас будет возможность достичь чего-то важного.

Одна из моих главных привилегий – наличие широкого выбора игроков с самыми разными сильными качествами: скоростью, техникой, с самым разным опытом», – сказал де ла Фуэнте.