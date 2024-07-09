Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 9 июля
Во вторник на корты Лондона выйдут 4 украинки
9 июля украинки сыграют на Уимблдоне в парных разряда. В парном турнире юниоров проведет матч Елизавета Котляр.
Во вторник на корты Лондона выйдут 4 украинки.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. 1/4 финала парного разряда
Корт №10. 2 запуск (14:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Катерина Синякова / Тейлор Таундсенд [4]
Уимблдон. Третий круг парного разряда
Корт №18. 1 запуск (13:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2]
Уимблдон. Первый круг микста
Корт №10. 3 запуск (не ранее 17:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Эмили Эпплтон / Чарльз Брум [Alt] – доиграть с 6:4, 5:6**
Корт №12. 1 запуск (13:00)
Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери – доиграть с 5:7, 5:3**
Уимблдон. Юниоры. Парный разряд
Корт №11. 6 запуск (20:30*)
Елизавета Котляр / Марина Станкевич – Даниэла Пиани / Холли Смарт
*ориентировочное время начала по Киеву
**в случает победы в матчах микста украинки в этот же день сыграют поединки следующего раунда
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