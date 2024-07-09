Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 9 июля

9 июля украинки сыграют на Уимблдоне в парных разряда. В парном турнире юниоров проведет матч Елизавета Котляр.

Во вторник на корты Лондона выйдут 4 украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. 1/4 финала парного разряда

Корт №10. 2 запуск (14:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Катерина Синякова / Тейлор Таундсенд [4]

Уимблдон. Третий круг парного разряда

Корт №18. 1 запуск (13:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2]

Уимблдон. Первый круг микста

Корт №10. 3 запуск (не ранее 17:00*)

Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Эмили Эпплтон / Чарльз Брум [Alt] – доиграть с 6:4, 5:6**

Корт №12. 1 запуск (13:00)

Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери – доиграть с 5:7, 5:3**

Уимблдон. Юниоры. Парный разряд

Корт №11. 6 запуск (20:30*)

Елизавета Котляр / Марина Станкевич – Даниэла Пиани / Холли Смарт

*ориентировочное время начала по Киеву

**в случает победы в матчах микста украинки в этот же день сыграют поединки следующего раунда

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