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Уимблдон
09 июля 2024, 00:52 |
393
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 9 июля

Во вторник на корты Лондона выйдут 4 украинки

09 июля 2024, 00:52 |
393
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 9 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 июля украинки сыграют на Уимблдоне в парных разряда. В парном турнире юниоров проведет матч Елизавета Котляр.

Во вторник на корты Лондона выйдут 4 украинки.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. 1/4 финала парного разряда

Корт №10. 2 запуск (14:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [9] – Катерина Синякова / Тейлор Таундсенд [4]

Уимблдон. Третий круг парного разряда

Корт №18. 1 запуск (13:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2]

Уимблдон. Первый круг микста

Корт №10. 3 запуск (не ранее 17:00*)
Людмила Киченок / Мате Павич [3] – Эмили Эпплтон / Чарльз Брум [Alt] – доиграть с 6:4, 5:6**

Корт №12. 1 запуск (13:00)
Надежда Киченок / Сандер Жилле – Хезер Уотсон / Джо Солсбери – доиграть с 5:7, 5:3**

Уимблдон. Юниоры. Парный разряд

Корт №11. 6 запуск (20:30*)
Елизавета Котляр / Марина Станкевич – Даниэла Пиани / Холли Смарт

*ориентировочное время начала по Киеву

**в случает победы в матчах микста украинки в этот же день сыграют поединки следующего раунда

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Надежда Киченок Людмила Киченок расписание Елизавета Котляр Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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