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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 12:04 |
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Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине

Дженнаро Гаттузо восхищается украинским народом

07 июля 2024, 12:04 |
773
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Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Легендарный экс-футболист итальянского «Милана» и нынешний главный тренер хорватского «Хайдука» Дженнаро Гаттузо высказался относительно войны в Украине:

«Это чрезвычайно гордый народ, большого сердца и большой благородной цели. Они действительно невероятные, они живут в чрезвычайно сложных условиях, к сожалению, очень много людей отдали свою жизнь.

Единственное, на что я надеюсь – это закончится как можно скорее. Это нечестно по отношению к этому замечательному народу и этой замечательной стране.

Это их земля, это их место, где украинцы родились, где жили их родители, где живут их дети. Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми.

Если пытаться искать какой-то позитив в этом, то действительно приятно видеть ту гордость, которую демонстрирует народ Украины».

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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