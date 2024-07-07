Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Дженнаро Гаттузо восхищается украинским народом
Легендарный экс-футболист итальянского «Милана» и нынешний главный тренер хорватского «Хайдука» Дженнаро Гаттузо высказался относительно войны в Украине:
«Это чрезвычайно гордый народ, большого сердца и большой благородной цели. Они действительно невероятные, они живут в чрезвычайно сложных условиях, к сожалению, очень много людей отдали свою жизнь.
Единственное, на что я надеюсь – это закончится как можно скорее. Это нечестно по отношению к этому замечательному народу и этой замечательной стране.
Это их земля, это их место, где украинцы родились, где жили их родители, где живут их дети. Это ваш край, и вы заслуживаете жить в нем счастливыми.
Если пытаться искать какой-то позитив в этом, то действительно приятно видеть ту гордость, которую демонстрирует народ Украины».
🇺🇦 «Український народ – неймовірний! Він заслуговує жити щасливо»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 7, 2024
🗣 Головний тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо – про товариський матч із «Шахтарем», війну в Україні та дружбу з Маріно Пушичем і Дарійо Срною.#Shakhtar #ШахтарХайдук pic.twitter.com/bbkvizPAXF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Джошуа считает, что Василий Ломаченко еще недолго будет в боксе
Элина переиграла Онс Жабер, Ига неожиданно уступила Юлии Путинцевой