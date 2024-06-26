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  4. Грузия – Португалия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:17 | Обновлено 26 июня 2024, 22:25
712
0

Грузия – Португалия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча чемпионата Европы

26 июня 2024, 22:17 | Обновлено 26 июня 2024, 22:25
712
0
Грузия – Португалия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.

Евро-2024. Группа F, 26 июня.

Грузия – Португалия – 1:0

Голы: Кварацхелия, 2.

ГОЛ! Кварацхелия, 2 мин, 1:0

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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