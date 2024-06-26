Чемпионат Европы26 июня 2024, 22:17 | Обновлено 26 июня 2024, 22:25
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Грузия – Португалия. Евро-2024. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча чемпионата Европы
26 июня 2024, 22:17 | Обновлено 26 июня 2024, 22:25
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26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.
Евро-2024. Группа F, 26 июня.
Грузия – Португалия – 1:0
Голы: Кварацхелия, 2.
ГОЛ! Кварацхелия, 2 мин, 1:0
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