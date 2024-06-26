26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

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В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.

Евро-2024. Группа F, 26 июня.

Грузия – Португалия – 1:0

Голы: Кварацхелия, 2.

ГОЛ! Кварацхелия, 2 мин, 1:0