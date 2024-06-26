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Евро
Грузия
26.06.2024 22:00 – FT 2 : 0
Португалия
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26 июня 2024, 23:55 | Обновлено 26 июня 2024, 23:58
709
7

Уверення победа андердога. Грузия переиграла Португалию

Роналду и Ко не сумели забить, но все равно заняли первое место

26 июня 2024, 23:55 | Обновлено 26 июня 2024, 23:58
709
7
Уверення победа андердога. Грузия переиграла Португалию
УЕФА

Отчет о матче ожидйте на нашем сайте чуть позже...

Евро-2024. 3 тур. Группа D

Грузия – Португалия –2:0

Гол: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 , пен

Предупреждение: Меквабишвили, 85 – Роналду, 27, Нету, 44, Р. Невеш, 52

Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Кверквелия, 77), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе (Меквабишвили, 81), Кварацхелия (Давиташвили, 81), Микаутадзе

Португалия: Диогу Кошта – Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва (Семеду, 66), Данилу Перейру, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Жоау Невеш (Нунеш, 75), Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду (Рамуш, 66) )

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

«Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия)

ГРУЗИЯ - ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 8
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Boodya
Команда з характером, я вже знаю за кого буду вболівати далі)
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+4
Kolomiiets_Dmytro1994
Молодці , показали характер !!!
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+3
Виктор Войцеховский
Вот как нужно играть решающий матч. А не яйца катать 70 минут сзади. 
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+2
DED_PANAS
The best!
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+2
KIPR ALECS
Заслужили грузины..все матчи отпахали!..не то что наши недо...котрым не стыдно. Зато пафоса в интервью, каждый в окоп готов пойти за Украину..если позовут есс-но
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0
UKRAINE BEST
ЩЕ БІЛЬШ ТОШНО СТАЛО АХАХ
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-7
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