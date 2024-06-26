Уверення победа андердога. Грузия переиграла Португалию
Роналду и Ко не сумели забить, но все равно заняли первое место
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Евро-2024. 3 тур. Группа D
Грузия – Португалия –2:0
Гол: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 , пен
Предупреждение: Меквабишвили, 85 – Роналду, 27, Нету, 44, Р. Невеш, 52
Грузия: Мамардашвили – Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Кверквелия, 77), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе (Меквабишвили, 81), Кварацхелия (Давиташвили, 81), Микаутадзе
Португалия: Диогу Кошта – Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва (Семеду, 66), Данилу Перейру, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Жоау Невеш (Нунеш, 75), Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду (Рамуш, 66) )
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
«Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия)
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