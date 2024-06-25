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Молодежные турниры
25 июня 2024, 12:50 | Обновлено 25 июня 2024, 13:18
406
1

Финальная часть ДЮФЛУ U-14. 1-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE

Финальный раунд соревнований проходит во Львове с 25 до 27 июня

25 июня 2024, 12:50 | Обновлено 25 июня 2024, 13:18
406
1
Финальная часть ДЮФЛУ U-14. 1-й тур. Динамо и Шахтер. Смотреть онлайн LIVE
УПЛ-ТВ

Финальный раунд соревнований ДЮФЛУ проходит во Львове с 25 до 27 июня.

Смотрите 25 июня матчи 1-го тура финальной части ДЮФЛУ среди команд U-14.

11:00. Динамо U-14 – Шахтер U-14 – 0:1

14:00. УФК Кривбасс U-14 – АФ Рух U-14

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Наконец-то нашелся хоть один комментатор, который в открытую сказал, что пацаны выглядят гораздо старше своих лет. Я лично знаю в составе и Динамо и Шахтера по несколько человек,которые старше на год-два ... Если УАФ заинтересованы в такой информации, звоните, могу назвать фамилии этих переростков.
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