Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро

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Групповой этап Евро-2024 завершен. В очередной раз он подарил множество ярких событий. Для кого-то – радостных, для кого-то – печальных. Но точно ярких. Рекорды, сенсации, роскошные голы и глупые ошибки – мы увидели все, что только можно. Пришло время подвести промежуточные итоги и отметить лучших и худших на групповом этапе Евро-2024.

Лучшая команда

Сразу после жеребьевки Евро-2024 «группой смерти» нарекли квартет В. Здесь ожидали напряженной битвы за каждое очко между тремя грандами европейского футбола. Однако, как ни парадоксально, именно представитель группы В стал единственной командой группового этапа, кто набрал максимальное количество очков – 9. Речь идет о сборной Испании, которая стала безоговорочно лучшей командой группового этапа и по качеству игры сейчас выглядит фаворитом №1 в борьбе за титул.

Команда Луиса де ла Фуэнте предстала в несколько обновленном виде, если говорить о стилистике игры. «Фурия роха» стала более вертикальной и агрессивной в атакующей фазе игры, отказавшись от стерильного владения мячом без какого-либо продвижения вперед, что было главной проблемой предыдущих версий испанской команды.

Уже в стартовом матче Испания уверенно разобралась с призером двух последних чемпионатов мира, Хорватией, разгромив команду Златко Далича со счетом 3:0. Это был первый за 16 лет матч, в котором «Фурия роха» одержала победу, при этом владея мячом меньше соперника – лучшая иллюстрация стилистических изменений в игре команды. Нельзя сказать, что преимущество испанцев над хорватами было тотальным, и счет 3:0 можно в какой-то мере назвать оверперфомансом команды де ла Фуэнте.



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Во втором матче против Италии все было ровно наоборот. Испания своим удушающим и безжалостным высоким прессингом задавила «Скуадру адзурру», однако свое тотальное преимущество воплотила лишь в один забитый гол – и тот в свои ворота отправил Рикардо Калафиори.

В третьем туре Испания, уже обеспечив себе первое место, резервным составом разобралась с аутсайдером группы, Албанией, и теперь в 1/8 финала сыграет с Грузией. В игре «Фурии рохи» сейчас очень трудно найти какие-либо серьезные изъяны. Повод для тревоги может быть только один: а не слишком ли рано испанцы вышли на пик формы? Не пойдет ли она на спад по ходу плей-офф?

Главная сенсация

На каждом крупном турнире есть маленькая, скромная команда, которая творит сенсации и завоевывает сердца болельщиков по всему миру. На Евро-2024 такой командой стала сборная Грузии. Для команды Вилли Саньоля нынешний чемпионат Европы – первый крупный турнир в истории, и сам выход на него уже был огромной сенсацией.

Однако на этом Хвича Кварацхелия и компания не остановились, и с первой же попытки пробились в плей-офф благодаря победе 2:0 над Португалией в третьем туре. Стоит сказать, что одержать первую в истории победу на Евро грузины могли еще несколькими днями ранее, когда Саба Лобжанидзе на последней минуте компенсированного времени при счете 1:1 не реализовал убойный момент в матче с Чехией.



Getty Images/Global Images Ukraine

Грузия в плей-офф, а игрок команды (при чем не Хвича Кварацхелия, а малоизвестный широкой публике Жорж Микаутадзе) стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024. Такого не ожидал никто. Да, в 1/8 финала Грузию ждет встреча с главным фаворитом турнира, Испанией, однако эта команда уже написала историю и покорила сердца миллионов болельщиков.

Разочарование

Явного претендента на «победу» в этой номинации не наблюдалось, но отдадим это звание сборной Польши, которая первой потеряла даже теоретические шансы выйти в плей-офф. Безусловно, оправданий провалу «Кадры» можно найти немало. Это и очень сильная группа с Нидерландами, Францией и Австрией, и травма лидера команды Роберта Левандовски, из-за которой он пропустил матч первого тура. Однако абсолютно бледную и безыдейную игру очень крепкой по подбору исполнителей польской команды списать только на указанные выше факторы нельзя.



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Еще до старта Евро у многих вызывала большие вопросы кандидатура главного тренера сборной Польши Михала Пробежа, чьим главным достижением в тренерской карьере было близкое знакомство с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешей. Несмотря на вылет с Евро-2024, Пробеж свою должность сохранил. И вот такая реакция (а точнее – ее полное отсутствие) руководства на провал команды разочаровывает даже больше, чем само выступление поляков на турнире.

Открытие

Вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса ни в коем случае нельзя было считать ноунеймом до старта Евро-2024. 21-летний испанец уже не один год считался одним из самых перспективных вингеров мира, который давно привлек к себе пристальное внимание со стороны грандов европейского футбола.

Однако на нынешнем Евро Уильямс раскрылся еще более ярко. Особенно это касается матча второго тура против Италии, который стал, наверно, самым ярких индивидуальным перфомансом на групповом этапе турнира. Уильямс не забил гол (хотя был близок в концовке второго тайма, но роскошный удар в дальнюю девятку завершился попаданием в крестовину), но именно его прострел привел к автоголу Калафиори и принес вингеру заслуженное звание игрока матча.



Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Нико превратил жизнь своего визави, Джованни Ди Лоренцо, в сущий ад. 8/11 успешных попыток дриблинга, 5 созданных голевых моментов, 8 касаний мяча в штрафной площадке соперника – цифры впечатляют.

Интерес к Нико со стороны европейских грандов стал еще более настойчивым. Учитывая более чем доступную клаусулу в контракте Уильямса в размере 58 миллионов евро, трудно представить себе, чтобы «Атлетику» удалось сохранить свое дарование еще хотя бы на год.

Возвращение

Еще перед стартом Евро-2024 решение Тони Крооса вернуться в сборную Германии и сыграть на домашнем турнире перед выходом на пенсию стало одним из главных событий турнира. И та игра, которую немецкий маэстро демонстрирует на Евро в 34-летнем возрасте, просто поражает.

Цифры говорят сами за себя. 326 точных передач (точность передач – более 95%) за турнир – это в полтора раза больше, чем у ближайшего преследователя, Николо Бареллы (221). При этом Кроос не катает мяч поперек поля, а постоянно старается играть на обострение: 102 из этих пасов разрезающими – также лучший показатель на турнире с более чем двукратным преимуществом над ближайшим преследователем, Джованни Ди Лоренцо (47).



Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Статистический портал Opta назвал Крооса лучшим игроком группового этапа Евро-2024, и ни у кого не вызывает вопросов заслуженность такого признания. Посмотрим, завершится ли «последний танец» немецкого гения завоеванием титула, но в том, что уйдет на пенсию он с высоко поднятой головой, сомнений нет никаких.

Спасение

«Я сразу подумал о том голе Дель Пьеро. Алекс – мой кумир», – сказал Маттиа Дзакканьи после гола в ворота сборной Хорватии на последней минуте компенсированного времени матча третьего тура группы В. Действительно, голы настолько похожи, что избежать таких аналогий просто невозможно, особенно если помнить, что оба были забиты на немецких полях.

Zaccagni flashbacks to Del Piero 🫡 pic.twitter.com/I3UQK2P2dT — lee cook (@TheLeeCook) June 24, 2024

Вингер «Лацио» не просто практически в точности воссоздал гол своего кумира, который Дель Пьеро забил в ворота Германии в легендарном полуфинале ЧМ-2006, но и забил, наверно, важнейший гол в своей карьере, который, к тому же, стал для него дебютным в составе «Скуадры адзурры».

Всю важность этого гола мы смогли осознать лишь спустя несколько дней. Да, Дзакканьи позволил Италии избежать поражения от Хорватии и оформить гарантированный выход в плей-офф без необходимости ждать завершения всего группового этапа, считать очки, голы и другие статистические показатели у третьих мест других групп. Но в тот момент казалось, что 3 очков при разнице голов «-1» «Скуадре адзурре», скорее всего, хватит для того, чтобы попасть в топ-4 лучших третьих мест и таки остаться на турнире. В конце-концов, Украине три года назад хватило.

Однако по завершении всего группового этапа оказалось, что Италии бы таких показателей не хватило, и гол Дзакканьи спас команду Лучано Спаллетти от вылета и преждевременного сложения чемпионских полномочий. А вместо этого – не только выход в плей-офф, но и попадание в легкую половину сетки. Все большое видится на расстоянии, и это именно тот случай – гол Дзакканьи стал решающим.

Лучший матч

Неплохих матчей на групповом этапе Евро-2024 было достаточно, однако на их фоне явно выделяется один – поединок третьего тура в группе D между Нидерландами и Австрией. Команда Ральфа Рангника дважды вела в счете, «оранжевые» дважды отыгрывались, но на третий гол австрийцев ответить уже не сумели. Прекрасный по драматизму матч, подкрепленный высочайшим качеством игры со стороны обеих команд.



Getty Images/Global Images Ukraine

Перед стартом Евро-2024 группу D считались «мини-группой смерти», называя ее второй по силе после квартета В. И сенсационно выиграть эту группу сумела сборная Австрии, которая также претендует на звание одного из главных открытий турнира.

В первом туре подопечные Рангника лишь из-за автогола Максимильяна Вобера проиграли Франции, после чего очень уверенно расправились с Польшей. Но именно блестящая победа над Нидерландами в третьем туре окончательно ознаменовала собой становление Австрии как, пожалуй, самой опасной темной лошадки на нынешнем турнире. И довольно легкая сетка плей-офф (Турция в 1/8 финала и победитель матча Румыния – Нидерланды в четвертьфинале) делает вполне реальным выход австрийцев в полуфинал. А там чем черт не шутит.

Лучший гол

Групповой этап Евро-2024 стал аномальным как по количеству автоголов, так и по голам из-за пределов штрафной площадки. Большое количество голов после дальних ударов многие списывают на особенности игрового мяча Евро-2024, Fussballliebe от Adidas.

Да, среди голов после дальних ударов было немало красивых, но все же многие из них были шальными. А вот гол Арды Гюлера в ворота сборной Грузии в матче первого тура случайным точно не назовешь. 19-летний вундеркинд из «Реала» получил время и пространство для того, чтобы прицелиться и зряче пробить. Мяч по невероятной траектории влетел в дальнюю девятку ворот Георгия Мамардашвили - без шансов для голкипера «Валенсии».

На протяжении всего нынешнего сезона Арда Гюлер из-за постоянных травм был объектом насмешек и критики. Однако мощная концовка клубного сезона в составе «Реала» и вот такой роскошный дебют на чемпионате Европы помог хавбеку закрыть рты скептикам.

Шок

Сборная Румынии ехала на Евро-2024 в статусе одной из самых слабых команд турнира, которую на родине не критиковал только ленивый. Однако уже в первом туре команда Эдварда Йорданеску сумела удивить всю футбольную Европу, разгромив со счетом 3:0 явного фаворита матча.

К сожалению, этим фаворитом-неудачником стала сборная Украины, и то поражение команды Сергея Реброва было поистине шокирующим. Две грубые ошибки в обороне, ужасная игра Андрея Лунина и полная растерянность команды – «сине-желтые» оказались совершенно не готовы к тому удару под дых, который получили.



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О том, какое роковое значение в дальнейшем для сборной Украины имел исход и точный счет матча с Румынией, за последние несколько дней сказали и написали примерно все. Однако даже вне этого контекста разгромное и абсолютно безвольное поражение «золотого поколения» сборной Украины от команды, составленной из игроков третьесортных чемпионатов, было воистину шокирующим. И не только для украинских любителей футбола.

«Привоз» турнира

Уже второй игровой день Евро-2024 подарил нам довольно забавный «привоз» в исполнении Федерико Димарко. Защитник сборной Италии крайне неудачно вбросил аут возле своей штрафной площадки и тем самым позволил албанцу Недиму Байрами стать автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы.

Однако то, что сотворили игроки сборной Турции в матче второго тура против Португалии, переплюнуло ошибку Димарко с лихвой и заставило о ней забыть. На 28-й минуте сборная Португалии выбежала в довольно опасную контратаку, которая захлебнулась из-за недопонимания между Жоау Канселу и Криштиану Роналду: защитник «Барселоны» отдал совершенно не в ту зону, куда забежал его легендарный партнер по команде.

Еле котящийся мяч вышел подобрать голкипер сборной Турции Алтай Байындыр, однако этого не увидел защитник Самет Акайдын, который отдал пас, как ему казалось, на Байындыра. В итоге получился пас на пустые ворота в противоход вратарю, и мяч издевательски закатился в ворота. Подкат Зеки Челика ситуацию уже не спас – он вынес мяч примерно в полметра за линией ворот. Один из самых курьезных голов в истории чемпионатов Европы – переплюнуть такой нелепый «привоз» на нынешнем турнире будет очень непросто.

Грустные рекорды

Сборная Украины на Евро-2024 установила сразу два рекорда, только радости от этого – никакой. За три предыдущих участия на чемпионатах Европы «сине-желтые» ни разу не набирали больше трех очков на групповом этапе. В этот раз же взяли сразу четыре – получается, национальный рекорд.

Только вот при этом в плей-офф сборная Украины пробиться не смогла. Подопечные Реброва стали первой командой в истории, которой не хватило 4 очков для выхода в плей-офф чемпионата Европы при формате из 24 команд, который используется на Евро с 2016 года.



Getty Images/Global Images Ukraine

Дабы немного подсластить пилюлю: аналогичный формат использовался на чемпионатах мира 1986, 1990 и 1994 годов. И на мундиале 1994 года в США сборная Норвегии также не сумела выйти в плей-офф с 4 очками – скандинавы, как и мы, заняли последнее место в группе, в которой все команды набрали по 4 очка. Более того: если Украина стала последней из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов, то в 1994 году у всех соперников норвежцев (Мексика, Италия и Ирландия) она была одинаковой, нулевой. И Норвегия вылетела только потому, что забила меньше всех голов: у них разница была 1-1, в то время как у соперников по группе – 2-2 и 3-3.

Увы, но первый шанс «золотого поколения» сборной Украины не использован. Будет ли следующий? Далеко не факт, учитывая, что отбор на чемпионат мира намного более жесткий даже после расширения до 48 команд. А будут ли Довбик, Цыганков и компания еще через четыре года на таком же ходу, на каком были в нынешнем клубном сезоне – одному Богу известно.