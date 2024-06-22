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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 19:47 | Обновлено 22 июня 2024, 19:52
1623
0

ВИДЕО. Двойной удар Португалии и невероятно курьезный автогол

Португалия быстро оформила два гола

22 июня 2024, 19:47 | Обновлено 22 июня 2024, 19:52
1623
0
ВИДЕО. Двойной удар Португалии и невероятно курьезный автогол
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.

Португалия уже к 30-й минуте ведет 2:0. Сперва гол забил Бернарду Силва, а затем турки оформили чрезвычайно курьезный автогол, когда защитник крайне неудачно отдал мяч вратарю.

Гол Бернарду Силвы

Автогол Акайдина

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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