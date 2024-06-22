Чемпионат Европы22 июня 2024, 19:47 | Обновлено 22 июня 2024, 19:52
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ВИДЕО. Двойной удар Португалии и невероятно курьезный автогол
Португалия быстро оформила два гола
22 июня 2024, 19:47 | Обновлено 22 июня 2024, 19:52
1623
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22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.
Португалия уже к 30-й минуте ведет 2:0. Сперва гол забил Бернарду Силва, а затем турки оформили чрезвычайно курьезный автогол, когда защитник крайне неудачно отдал мяч вратарю.
Гол Бернарду Силвы
Автогол Акайдина
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