ВИДЕО. Двойной удар Португалии и невероятно курьезный автогол

22 июня в 19:00 в Берлине во втором туре Евро-2024 состоится матч группы F между Турцией и Португалией. В первом туре португальцы обыграли Чехию 2:1, а Турция одолела Грузию 3:1.

Португалия уже к 30-й минуте ведет 2:0. Сперва гол забил Бернарду Силва, а затем турки оформили чрезвычайно курьезный автогол, когда защитник крайне неудачно отдал мяч вратарю.

Гол Бернарду Силвы

Автогол Акайдина