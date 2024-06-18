18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

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Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 65-й 19-летний диамант мадридского Реала Арда Гюлер вывел Турцию вперед.

Юный футболист оформил настоящий шедевр! Гюлер ударил по мячу из-за пределов штрафной площади. Скорость удара – 118 км/ч!

❗️ ВИДЕО. Диамант Реала оформил лучший гол на Евро-2024. Скорость – 118 км/ч!