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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 20:35 | Обновлено 18 июня 2024, 20:42
2246
2

ВИДЕО. Диамант Реала оформил лучший гол на Евро-2024. Скорость – 118 км/ч!

Арда Гюлер вывел сборную Турцию вперед в матче против Грузии, 2:1

18 июня 2024, 20:35 | Обновлено 18 июня 2024, 20:42
2246
2
ВИДЕО. Диамант Реала оформил лучший гол на Евро-2024. Скорость – 118 км/ч!
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 65-й 19-летний диамант мадридского Реала Арда Гюлер вывел Турцию вперед.

Юный футболист оформил настоящий шедевр! Гюлер ударил по мячу из-за пределов штрафной площади. Скорость удара – 118 км/ч!

❗️ ВИДЕО. Диамант Реала оформил лучший гол на Евро-2024. Скорость – 118 км/ч!

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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dts01
Усі збірні феєрять! Про наших навіть не хочеться згадувати...
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+1
bzzzzzz
пфф, и чем он найкращий ??? 
Гол румына намного лучше был, уже молчу про остальные...
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0
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