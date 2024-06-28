Чемпионат Европы28 июня 2024, 21:55 |
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Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария – Италия
29 июня в 19:00 в Берлине состоится матч 1/8 финала Евро-2024
28 июня 2024, 21:55 |
274
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В субботу, 29 июня, в 19:00 состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Берлине.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».
Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.
Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.
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