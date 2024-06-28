В субботу, 29 июня, в 19:00 состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Берлине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию будет проводить видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.

Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.