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Евро
Швейцария
29.06.2024 19:00 - : -
Италия
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Чемпионат Европы
28 июня 2024, 21:40 | Обновлено 28 июня 2024, 21:48
113
0

Швейцария – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июня в 19:00 матч 1/8 финала Евро-2024

28 июня 2024, 21:40 | Обновлено 28 июня 2024, 21:48
113
0
Швейцария – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 июня, в 19:00 состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Берлине.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.

Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.

Швейцария – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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