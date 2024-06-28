Чемпионат Европы28 июня 2024, 21:40 | Обновлено 28 июня 2024, 21:48
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Швейцария – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июня в 19:00 матч 1/8 финала Евро-2024
28 июня 2024, 21:40 | Обновлено 28 июня 2024, 21:48
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В субботу, 29 июня, в 19:00 состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Берлине.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Швейцария заняла второе место в группе A, Италия финишировала второй в квартете B.
Победитель встречи Швейцария – Италия в 1/4 финала сразится с Англией (C1) или Словакией (E3), которые сыграют на день позже.
Швейцария – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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