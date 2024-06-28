Стал известен график контрольных матчей Металлиста на сборах в Ужгороде

Харьковский «Металлист» с 20 июня проводит учебно-тренировочные сборы в Ужгороде, тренируясь на стадионе «Авангард»,

Первые три дня команда работала один раз в день и готовилась к дальнейшим нагрузкам. После этого Металлист перешел на режим двукратных ежедневных тренировок.

Во время летних сборов у харьковчан запланировано 5 контрольных спаррингов.

Состав харьковского Металлиста

Голкипер: Владислав Рыбак.

Защитники: Кирилл Дигтярь, Кирилл Влага, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов, Виталий Федоров, Богдан Порох.

Полузащитники: Денис Подручный, Даниил Тепляков, Александр Цвиренко, Даниил Кайдалов, Максим Багачанский, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Алекс Чидомере, Максим Ориховский.

Нападающие: Евгений Рязанцев, Василий Луцив.

Вместе с первой командой на летние сборы отправились воспитанники ДЮФШ «Металлист»: голкипер Даниэль Талышкин, защитник Кирилл Паляничка, полузащитник Илья Лемба и нападающий Егор Шерстюк.

Харьковский «Металлист» сыграет 5 контрольных матчей

29 июня. «Металлист» – «Минай» (Закарпатская область)

3 июля. «Металлист» – «Буковина» (Черновцы)

6 июля. «Металлист» – «Вильховцы» (Закарпатская область)

11 июля. «Металлист» – «Карпаты» U19 (Львов)

13 июля. «Металлист» – «Ужгород» (Закарпатская область)

Начало сезона 2024/25 в Первой лиге запланировано на 25 июля.