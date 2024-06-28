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Украина. Первая лига
28 июня 2024, 22:23 | Обновлено 28 июня 2024, 22:29
289
1

Стал известен график контрольных матчей Металлиста на сборах в Ужгороде

Харьковская команда, готовясь к сезону, проведет 5 поединков

28 июня 2024, 22:23 | Обновлено 28 июня 2024, 22:29
289
1
Стал известен график контрольных матчей Металлиста на сборах в Ужгороде
ФК Металлист Харьков

Харьковский «Металлист» с 20 июня проводит учебно-тренировочные сборы в Ужгороде, тренируясь на стадионе «Авангард»,

Первые три дня команда работала один раз в день и готовилась к дальнейшим нагрузкам. После этого Металлист перешел на режим двукратных ежедневных тренировок.

Во время летних сборов у харьковчан запланировано 5 контрольных спаррингов.

Состав харьковского Металлиста

Голкипер: Владислав Рыбак.

Защитники: Кирилл Дигтярь, Кирилл Влага, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов, Виталий Федоров, Богдан Порох.

Полузащитники: Денис Подручный, Даниил Тепляков, Александр Цвиренко, Даниил Кайдалов, Максим Багачанский, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Алекс Чидомере, Максим Ориховский.

Нападающие: Евгений Рязанцев, Василий Луцив.

Вместе с первой командой на летние сборы отправились воспитанники ДЮФШ «Металлист»: голкипер Даниэль Талышкин, защитник Кирилл Паляничка, полузащитник Илья Лемба и нападающий Егор Шерстюк.

Харьковский «Металлист» сыграет 5 контрольных матчей

  • 29 июня. «Металлист» – «Минай» (Закарпатская область)
  • 3 июля. «Металлист» – «Буковина» (Черновцы)
  • 6 июля. «Металлист» – «Вильховцы» (Закарпатская область)
  • 11 июля. «Металлист» – «Карпаты» U19 (Львов)
  • 13 июля. «Металлист» – «Ужгород» (Закарпатская область)

Начало сезона 2024/25 в Первой лиге запланировано на 25 июля.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Минай Буковина Черновцы Вильхивцы Карпаты Львов U-19 Ужгород
Николай Степанюк Источник: ФК Металлист
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Pavel_i_CO
Мєталіст яраславскага (МКГ) буде проводити збори на стадіоні Авангард в Ужгороді, поки сам вбивця катається на яхті, яку він "продав" і гроші направив в підтримку України
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