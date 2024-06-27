Харьковский Металлист продлил контракты с тремя игроками

Как стало известно Sport.ua, защитник Виталий Федорив, полузащитник Петр Луцив и его брат-близнец нападающий Василий Луцив продолжат играть за «Металлист» в новом сезоне. Все трое продлили контракты с клубом до 30 июня 2025 года.

Федориву в октябре этого года исполнится 37 лет, Луцивым в ноябре будет 24. Василий продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в марте этого года.

«Металлист» по итогам минувшего сезона занял 14-е место в Первой лиге. На 29 июня желто-синие запланировали первый летний спарринг – с «Минаем».

На сборах в Ужгороде к команде Андрея Анищенко присоединится опытный защитник Александр Мизюк, возвращающийся после аренды в «Карпатах».

При этом «Металлист» покинули три игрока – защитники Габриэль Гомес (капитан команды) и Андрей Бусько, а также полузащитник Юрий Голубка.