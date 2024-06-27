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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 21:35 | Обновлено 27 июня 2024, 21:49
506
0

Харьковский Металлист продлил контракты с тремя игроками

Новые соглашения подписали Виталий Федорив, Петр Луцив и Василий Луцив

27 июня 2024, 21:35 | Обновлено 27 июня 2024, 21:49
506
0
Харьковский Металлист продлил контракты с тремя игроками
ФК Металлист Харьков

Как стало известно Sport.ua, защитник Виталий Федорив, полузащитник Петр Луцив и его брат-близнец нападающий Василий Луцив продолжат играть за «Металлист» в новом сезоне. Все трое продлили контракты с клубом до 30 июня 2025 года.

Федориву в октябре этого года исполнится 37 лет, Луцивым в ноябре будет 24. Василий продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной в марте этого года.

«Металлист» по итогам минувшего сезона занял 14-е место в Первой лиге. На 29 июня желто-синие запланировали первый летний спарринг – с «Минаем».

На сборах в Ужгороде к команде Андрея Анищенко присоединится опытный защитник Александр Мизюк, возвращающийся после аренды в «Карпатах».

При этом «Металлист» покинули три игрока – защитники Габриэль Гомес (капитан команды) и Андрей Бусько, а также полузащитник Юрий Голубка.

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Металлист Харьков продление контракта Первая лига Украины Виталий Федорив Петр Луцив инсайд чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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