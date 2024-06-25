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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 11:04 | Обновлено 25 июня 2024, 11:18
224
0

Защитник Карпат вернется в Металлист

Львовский клуб не стал продлевать аренду или выкупать права на Мизюка

25 июня 2024, 11:04 | Обновлено 25 июня 2024, 11:18
224
0
Защитник Карпат вернется в Металлист
ФК Карпаты Львов. Александр Мызюк

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник Александр Мизюк в ближайшее время присоединится на сборах к «Металлисту», с которым связан контрактом до июня следующего года.

Предыдущий сезон 29-летний футболист отыграл на правах аренды за «Карпаты», в составе которых провел 22 матча в Первой лиге и получил 3 желтые карточки.

Не исключено, что и следующий сезон Мизюк проведет не в «Металлисте», а в другом клубе. Этот вопрос еще будет решаться. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тыс евро.

«Карпаты» 24 июня вышли из отпуска. Команда Мирона Маркевича готовится к старту в УПЛ.

Ранее стало известно, что основной защитник «Днепра-1» близок к переходу в «Карпаты».

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Александр Мизюк инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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