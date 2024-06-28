Забил Гармаш. Металлист 1925 сыграл вничью со Скалой в контрольном матче
Игра прошла в Винниках (Львов) на стадионе Emily Resort
Харьковский Металлист 1925 сыграл вничью со Скалой (1:1) в контрольном матче.
Игра прошла в Винниках (Львов) на стадионе стадіон Emily Resort.
У харьковского клуба забил Денис Гармаш, а у соперников отличился Андрей Ралюченко.
Товарищеский матч. 28 июня 2024
17:00. Винники, стадион Emily Resort
Металлист 1925 Харьков – Скала 1911 Стрый – 1:1
Голы: Гармаш, 28 – Ралюченко, 34
Незабитый пенальти: Юрченко, 38 (сейв вратаря)
Металлист 1925 (1 тайм): Мозиль, Капинус, Имереков, Безуглый, Потапенко, Юрченко, Обинайя, Борячук, Гармаш, ИНП, Овусу
Металлист 1925 (2 тайм): Потимков, Ткаченко, Безуглый, Курило, Жичиков, Панченко, Обинайя, Стень, Король, Смитюх, Сидоров
Главный тренер – Виктор Скрипник
Скала 1911: Завгородний, Яната, ИНП, Руденко, Цень, Ралюченко, Цуркан, Аверьянов, Лукьянченко, ИНП
Запас: ИНП, Мердеев, ИНП, Пастух, Петрик, ИНП, Лебеденко, ИНП, ИНП, Лисовик, ИНП
Главный тренер – Михаил Басараб
Предупреждение: Панченко 76
Арбитр – Роман Блавацкий. Ассистенты арбитра – Юрий Ковальчук и Назарий Цмоканыч (все – Львов)
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