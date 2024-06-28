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Товарищеские матчи
Металлист 1925
28.06.2024 17:00 – FT 1 : 1
Скала 1911
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Украина. Первая лига
28 июня 2024, 21:42 | Обновлено 28 июня 2024, 22:03
184
0

Забил Гармаш. Металлист 1925 сыграл вничью со Скалой в контрольном матче

Игра прошла в Винниках (Львов) на стадионе Emily Resort

28 июня 2024, 21:42 | Обновлено 28 июня 2024, 22:03
184
0
Забил Гармаш. Металлист 1925 сыграл вничью со Скалой в контрольном матче
ФК Металлист 1925

Харьковский Металлист 1925 сыграл вничью со Скалой (1:1) в контрольном матче.

Игра прошла в Винниках (Львов) на стадионе стадіон Emily Resort.

У харьковского клуба забил Денис Гармаш, а у соперников отличился Андрей Ралюченко.

Товарищеский матч. 28 июня 2024

17:00. Винники, стадион Emily Resort

Металлист 1925 Харьков – Скала 1911 Стрый – 1:1

Голы: Гармаш, 28 – Ралюченко, 34

Незабитый пенальти: Юрченко, 38 (сейв вратаря)

Металлист 1925 (1 тайм): Мозиль, Капинус, Имереков, Безуглый, Потапенко, Юрченко, Обинайя, Борячук, Гармаш, ИНП, Овусу

Металлист 1925 (2 тайм): Потимков, Ткаченко, Безуглый, Курило, Жичиков, Панченко, Обинайя, Стень, Король, Смитюх, Сидоров

Главный тренер – Виктор Скрипник

Скала 1911: Завгородний, Яната, ИНП, Руденко, Цень, Ралюченко, Цуркан, Аверьянов, Лукьянченко, ИНП

Запас: ИНП, Мердеев, ИНП, Пастух, Петрик, ИНП, Лебеденко, ИНП, ИНП, Лисовик, ИНП

Главный тренер – Михаил Басараб

Предупреждение: Панченко 76

Арбитр – Роман Блавацкий. Ассистенты арбитра – Юрий Ковальчук и Назарий Цмоканыч (все – Львов)

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Металлист 1925 Скала Стрый товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Денис Гармаш Андрей Ралюченко Владлен Юрченко видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Николай Степанюк Источник: ФК Металлист 1925
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