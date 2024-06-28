ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась хавбеком, выступавшим за Минай

Украинский хавбек Вадим Витенчук стал игроком киевской «Оболони».

Клуб УПЛ официально сообщил о подписании полузащитника на одногодичный срок.

Последним клубом, за который играл Вадим, был закарпатский «Минай».

В прошлом сезоне Витенчук сыграл за «Минай» 24 матча УПЛ и забил 3 гола.