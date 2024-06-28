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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 22:35 | Обновлено 28 июня 2024, 22:38
410
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась хавбеком, выступавшим за Минай

Вадим Витенчук подписал контракт с киевским клубом на один год

28 июня 2024, 22:35 | Обновлено 28 июня 2024, 22:38
410
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась хавбеком, выступавшим за Минай
ФК Оболонь. Вадим Витенчук

Украинский хавбек Вадим Витенчук стал игроком киевской «Оболони».

Клуб УПЛ официально сообщил о подписании полузащитника на одногодичный срок.

Последним клубом, за который играл Вадим, был закарпатский «Минай».

В прошлом сезоне Витенчук сыграл за «Минай» 24 матча УПЛ и забил 3 гола.

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Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
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