Украина. Премьер лига28 июня 2024, 22:05 | Обновлено 28 июня 2024, 22:14
567
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала защитника, который играл за Верес
29-летний Василий Курко стал игроком клуба из Киева
28 июня 2024, 22:05 | Обновлено 28 июня 2024, 22:14
567
0
Новичком «Оболони» стал 29-летний украинский защитник Василий Курко.
Клуб из Киева официально сообщил о подписании защитника на двухлетний срок.
Последним клубом, за который играл Василий, был ровенский «Верес».
В прошлом сезоне Курко сыграл за «Верес» 26 матчей УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июня 2024, 17:36 73
Даже неудачный Евро-2024, похоже, не изменил ситуацию…
Бокс | 28 июня 2024, 08:15 0
Спенсер Браун заверил, что Тайсон не особо переживает по этому поводу
Футбол | 28.06.2024, 07:01
Футбол | 28.06.2024, 19:48
Футбол | 28.06.2024, 07:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2024, 22:24 32
26.06.2024, 21:23 5
26.06.2024, 20:00 3
27.06.2024, 00:05 48
27.06.2024, 11:34 20
27.06.2024, 09:49 7
27.06.2024, 12:00 2
27.06.2024, 09:36 15