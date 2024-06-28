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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 22:05 | Обновлено 28 июня 2024, 22:14
567
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала защитника, который играл за Верес

29-летний Василий Курко стал игроком клуба из Киева

28 июня 2024, 22:05 | Обновлено 28 июня 2024, 22:14
567
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала защитника, который играл за Верес
ФК Оболонь Киев. Василий Курко

Новичком «Оболони» стал 29-летний украинский защитник Василий Курко.

Клуб из Киева официально сообщил о подписании защитника на двухлетний срок.

Последним клубом, за который играл Василий, был ровенский «Верес».

В прошлом сезоне Курко сыграл за «Верес» 26 матчей УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.

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Василий Курко Оболонь Киев Верес Ровно трансферы УПЛ трансферы
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
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