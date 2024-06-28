ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь подписала защитника, который играл за Верес

Новичком «Оболони» стал 29-летний украинский защитник Василий Курко.

Клуб из Киева официально сообщил о подписании защитника на двухлетний срок.

Последним клубом, за который играл Василий, был ровенский «Верес».

В прошлом сезоне Курко сыграл за «Верес» 26 матчей УПЛ и 2 поединка Кубка Украины, без забитых голов.