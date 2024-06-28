Перед самым началом финальной части чемпионата Европы-2024 главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта спросили о том, как зависит судьба наставников топовых сборных континента от результата выступлений их команд на предстоящем турнире. Коуч «трех львов», что логично, сразу спроецировал этот вопрос лично на себя, однако ответил все-таки весьма размыто.

«Может ли так произойти, что это будет мой последний турнир во главе сборной Англии? Для некоторых из нас этот турнир точно окажется таковым», – сказал Саутгейт.

Сам по себе формат финальной части чемпионата Европы, даже учитывая его нынешний расширенный состав участников, является весьма скоротечным. Здесь практически нет второго шанса на исправление ошибок и банальные просчеты в физической подготовке игроков, их мотивировании могут стоить главному тренеру той или иной сборной непосредственно должности. И этот тезис особенно правдив, если речь идет о топовой национальной команде – одном из фаворитов первенства.

Еще до старта Евро-2024 специалисты двумя главными претендентами на «золото» называли Англию и Францию. И если в случае с островитянами у многих сразу же просыпался весьма объяснимый скептицизм («три льва» могут найти себе проблемы буквально на ровном месте, из-за чего нередко оказываются у разбитого корыта, даже имея состав из очередного «золотого поколения» футболистов), то вот «трехцветные» действительно считались фаворитами не просто так.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам имеет в своем послужном списке два кряду выхода в финалы на двух последних чемпионатах мира (победа в 2018-м и поражение в 2022-м), а также участие в решающем матче на Евро-2016. Ни один наставник современности, являющийся коллегой Дидье по тренерскому цеху и работающий с национальной сборной, не имеет подобных достижений, из-за чего так называемый «фактор Дешама» виделся еще до старта турнира в Германии огромным плюсом французской команды.

Однако в целом неубедительные выступления «трехцветных» на стадии группового турнира Евро-2024 уже сейчас ставят Дешама в сложное положение. Тренер, у которого в составе огромное количество звезд и талантов во главе с самим Килианом Мбаппе, пока так и не дал понять окружающим, каков его игровой план на этом континентальном первенстве. И имеется ли он вообще.

В трех поединках группы D французы добыли лишь одну победу при двух ничьих. Пяти очков подопечным Дешама хватило, чтобы выбраться в плей-офф, но лишь со второго места, и теперь они угодили в ту часть турнирной сетки, которая предполагает вероятную встречу в четвертьфинале с Португалией, а в полуфинале – с Испанией или хозяйкой соревнования Германией. А это далеко не наилучшая перспектива для команды, которая на групповой стадии сумела забить лишь два мяча в трех матчах, хотя и пропустила в свои ворота прогнозируемо немного – только однажды, да и то с пенальти от поляков.

За невыразительные выступления на групповой стадии французов уже немало критикуют на родине. Требовательные болельщики и журналисты, которых Дешам в определенной степени разбаловал последними результатами на крупных международных турнирах, теперь не хотят видеть ничего иного, кроме как выхода «трехцветных» как минимум в полуфинал или даже финал турнира. Но и этого им мало – от сборной Франции непременно ждут красивой и яркой игры. Ведь лидером этого коллектива является Мбаппе – вероятная звезда № 1 мирового футбола в эру, которая наступает после «схода с дистанции» Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Некоторые кадровые решения Дешама и вовсе доводят почитателей «трехцветных» до истерии – например, лояльность Дидье к 29-летнему хавбеку «Ювентуса» Адриену Рабьо, который на этом Евро не демонстрирует ничего особенного, но неизменно появляется на поле в стартовом составе. И это в тот момент, когда Антуан Гризманн, например, в третьем туре против поляков оказался на скамейке запасных, из-за чего Франции во многом пришлось полагаться на способности Усмана Дембеле. Способности, которые, мягко говоря, не всегда вызывают понимание не только у фанатов или журналистов, но и у партнеров самого Дембеле. Против Польши Усман неплохо использовал свои скорость и технику, однако с хладнокровием в решающий момент у него вновь возникали проблемы…

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам и Килиан Мбаппе

Очевидной неприятностью для Дешама стало и повреждение, которое еще в первом туре получил Килиан Мбаппе. Форвард, которому лишь в матче с Польшей удалось забить свой первый в истории мяч в рамках финальных частей чемпионатов Европы, отныне вынужден выходить на поле в защитной маске. И этот атрибут, как впоследствии признавался сам Килиан, создает ему определенный дискомфорт – в частности, Мбаппе заявил, что маска частично влияет на его углы обзора, хотя в матче с Польшей у топ-форварда «трехцветных» было достаточно моментов, чтобы после игры не вспоминать о каких-то проблемах, а наслаждаться статусом главной звезды поединка. Нужно было только забивать, а сделать это удалось лишь с пенальти…

Именно поэтому в болельщицких кругах все чаще и чаще возникает имя Зинедина Зидана – специалиста, который уже буквально спит и видит момент расставания его экс-партнера по сборной Франции с тренерским мостиком «трехцветных». Неудовлетворительное выступление на этом чемпионате Европы вполне способно привести к отставке Дешама, даже несмотря на то, что у этого специалиста действующий контракт с Федерацией футбола Франции до июля 2026 года, то есть до конца финальной части ЧМ-2026.

Впрочем, все эти проблемы вполне могут оказаться для Франции незначительными, если подопечные Дешама выдадут ударный плей-офф в Германии. Как уже было с ними в 2018-м, когда «трехцветные» также в достаточно натужной манере преодолели групповой турнир на чемпионате мира (что правда, тогда команде Дешама все-таки удалось финишировать в квартете первой, хотя она также забивала очень мало – лишь три мяча в трех матчах). Зато потом Франция начала забивать «много и со вкусом» – четыре в 1/8 финала в ворота Аргентины, два в четвертьфинале в ворота Уругвая и четыре в финале против Хорватии. А Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн, каждый из которых наколотил по четыре мяча на мундиале, заслуженно разделили второе место в списке бомбардиров ЧМ-2018 с Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду и неким Денисом Черышевым.

Поэтому для Дидье Дешама не впервой оказываться в ситуации, когда все, казалось бы, зависло на волоске. Подобное давление, кажется, является лишь дополнительным стимулом для наставника «трехцветных», чтобы снова и снова доказывать свою состоятельность и способность быть полезным для национальной команды.

Конечно, рано или поздно любая серия или тенденция прерывается, и сам Дидье Дешам не может не понимать, насколько высоко он своей прежней работой задрал планку ожиданий, прежде всего, с точки зрения результата. Также для 55-летнего наставника вряд ли является секретом, что заставить замолкнуть всех критиканов ему удастся лишь в случае выигрыша Евро-2024. Но и после этого обязательно найдутся недовольные, которые будут вспоминать, как невзрачно выглядела Франция на групповой стадии. Впрочем, тут Дешаму и его подопечным стоит действовать согласно пословице «собака лает – караван идет». Сперва «трехцветным» нужно показать достойный результат на Евро, а уж затем – обращать внимание на критику и сплетни. Только так это работает в футболе…