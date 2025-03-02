«Очень тяжелый матч». Индзаги проанализировал ничью в Серии А против Наполи

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о центральном матче 27-го туру Серии А, в котором его подопечные на выезде сыграли против неаполитанского «Наполи». Коллективы сильнейшего в поединке не определили, как итог, игра закончилась вничью – 1:1.

«Матч был тяжелым: первый тайм был сбалансированным, мы хорошо выступили. У нас были некоторые проблемы во втором тайме, «Наполи» сильно себя в нем проявил. В целом «Наполи» это отличная команда и они были намного свежее, чем мы, нам нужно было поднять свой уровень игры.

Мы должны были сыграть намного лучше. Ребята показали себя прекрасно, они отдали все, что бы у них была победа. Все ведущие команды проводят блестящую кампанию, чемпионат – это долгий и сложный путь. Очевидно, мы должны быть идеальными в прямых столкновениях с конкурентами. Мы должны были быть лучше сегодня вечером и более реактивными до самого конца.

Когда вы играете 40 матчей в год, вы, как правило, пропускаете чаще на последних минутах. Входить в эти игры непросто, ребята старались нам помочь, но «Наполи» во второй половине матча проявил себя очень хорошо в физическом плане», – ответил Индзаги.