Впервые с сезона 2017/18 Наполи и Интер сыграли вничью оба матча Серии А

«Наполи» и «Интер» впервые с сезона 2017/18 не смогли определить победителя в обеих совместных встречах Серии А.

1 марта состоялась игра 27-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Интером». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Также впервые с марта 2015 года «партенопейцы» и «нерадзурри» сыграли вничью три матча чемпионата подряд. Прошлые два поединка в этой серии также закончились со счетом 1:1.

В нынешнем розыгрыше Серии А «Наполи» располагается на второй строчке в таблице лиги с 57 очками (17 побед, 6 ничьих, 4 поражения), а «Интер» является лидером чемпионата с 58 очками (17 побед, 7 ничьих, 3 поражения).

2&3 - Napoli and Inter drew both Serie A matches of the season for the first time since 2017/18. In general, they have drawn three consecutive games in the competition for the first time since the period between April 2014 and March 2015. Duel.#NapoliInter #SerieA pic.twitter.com/QOvYy849y9