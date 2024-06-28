Карло НИКОЛИНИ: «Цена на Судакова по карману только клубам АПЛ»

Экс-ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини поделился мыслями относительно ближайшего будущего хавбека «горняков» Георгия Судакова, а также влияния на его потенциальный трансфер в один из топ-чемпионатов неудачного выступления сборной Украины на Евро-2024.

«Да, он не отличился голевыми действиями [на Евро-2024], но для меня он сыграл три важные игры, и против Румынии, в первом матче, который мы [сборная Украины] проиграли, он был единственным, кто не сдавался. Во втором матче против Словакии Судаков был важен для победы, Бельгия показала вспышки кристального класса, потому что он создал для нападающих две или три топовые голевые возможности. И он сам на 91-й минуте мог бы дать другой поворот чемпионату Европы. Нам придется понять, что не получилось, но я думаю, Судаков может поехать в Англию, учитывая, что его цена по карману только для клубов Премьер-лиги», - сказал Николини.

Интересно, что в марте футбольный агент Никита Швец предполагал, что после Евро-2024 цена на Судакова может составить 150 миллионов евро.