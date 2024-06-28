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  4. Карло НИКОЛИНИ: «Цена на Судакова по карману только клубам АПЛ»
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 17:36 |
1166
17

Карло НИКОЛИНИ: «Цена на Судакова по карману только клубам АПЛ»

Даже неудачный Евро-2024, похоже, не изменил ситуацию…

28 июня 2024, 17:36 |
1166
17
Карло НИКОЛИНИ: «Цена на Судакова по карману только клубам АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Экс-ассистент спортивного директора «Шахтера» Карло Николини поделился мыслями относительно ближайшего будущего хавбека «горняков» Георгия Судакова, а также влияния на его потенциальный трансфер в один из топ-чемпионатов неудачного выступления сборной Украины на Евро-2024.

«Да, он не отличился голевыми действиями [на Евро-2024], но для меня он сыграл три важные игры, и против Румынии, в первом матче, который мы [сборная Украины] проиграли, он был единственным, кто не сдавался. Во втором матче против Словакии Судаков был важен для победы, Бельгия показала вспышки кристального класса, потому что он создал для нападающих две или три топовые голевые возможности. И он сам на 91-й минуте мог бы дать другой поворот чемпионату Европы. Нам придется понять, что не получилось, но я думаю, Судаков может поехать в Англию, учитывая, что его цена по карману только для клубов Премьер-лиги», - сказал Николини.

Интересно, что в марте футбольный агент Никита Швец предполагал, что после Евро-2024 цена на Судакова может составить 150 миллионов евро.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Карло Николини чемпионат Англии по футболу трансферы УПЛ трансферы АПЛ сборная Украины по футболу трансферы
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 17
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Mac_Gyver
Змарнував купу моментів. Ліз у непотрібний обіграш. Обрізався неміряно. Головна помилка цього Євро. Квінтесенція цього провалу у одній особистості. Повсюду його розхвалюють. Хтось йому сказав що він Де Брюйне, і він реально у це повірив. Нічого з того не є правдою. Чи то він внешлюбний син Ахметова?
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+8
Nikos
Ось і остаточно стало зрозуміло чому він грав всі три гри і то без замін. Привіт Реброву.
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+7
Harun Bakircioğlu
Не, об Англии после таких перформансов можете уже и не мечтать. Щас Арсенал будет пытаться скинуть Зинченко, а Мареска еще посмотрит на Мудрика, а больше лохов в Англии нет.
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+6
anacreon
Співчуття Судакову. Він чесно хотів себе продати. Але вище голови не зміг пригнути.
На Євро провалився, бо там інші суперники. В АПЛ все виходить проти вересів і минаїв. Туди пас, сюди. А на Євро злі захисники все забирають.
Ніхто з ніякого АПЛ його не купить. Особливо після Мудрика. Ціна його 20 мільйонів. Середняк. А Шахтар хоче більше. Але ніхто не дасть, бо він не вартий тих грошей. Вже повірили, коли Мудрик викаблучувався в декількох матчах ЛЧ. А потім нічого не може в сильній лізі.
Тому буде Судаков сидіти до кінця контракту в УПЛ.
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+3
sania
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+2
Boodya
Як то кажуть, харош п.здіти, нам всім транслювали євро і ми всі бачили його гру
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+2
didora
Опять іде розкрутка гравця. Які 150 млн.??? Ви що з глузду з'їхали чи що??? Уже прирівнюють до Мбапе або Неймара. Так лупіть усі 200 млн. Може у АПЛ якогось дурака і найдете. Приклад із фільму: "сестра нет ли у вас какого нибудь дурака на примете" ("Не может бить" - фільм).
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+1
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Saar
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 роблять із наших буратін "бразильців"😅😅😅😅 
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+1
Pavel_i_CO
Найкорисніше, що цей перекошений Мудаков зробив на Євро - це пульнув м'яч, в стилі свого дружбана-регбіста, на верхній ярус. Хоч комусь подарунок був)
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0
sania
"Єдиний,що не здавався" так потролити Судака ще треба вміти
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0
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Xvalenok03
Какие все эти скауты, селекционеры, тренеры, хозяева из европейских команд дураки.
Не видят что им липу впаривают. А вот настоящих звезд типа довбика, цыганкова, шапаренко, лунина и ко не замечают. Можно вместо одного судакова кучу купить. Оптом и со скидкой после этого евро. 
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0
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