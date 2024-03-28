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  4. Агент: «Судаков после Евро легко может стоить 150 миллионов евро»
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 15:15 | Обновлено 28 марта 2024, 15:31
1868
9

Агент: «Судаков после Евро легко может стоить 150 миллионов евро»

Никита Швец рассказал, как участие на чемпионате Европы увеличит стоимость украинских игроков

28 марта 2024, 15:15 | Обновлено 28 марта 2024, 15:31
1868
9
Агент: «Судаков после Евро легко может стоить 150 миллионов евро»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный агент Никита Швец рассказал, как участие на чемпионате Европы может увеличить стоимость игроков сборной Украины:

«Безусловно, выступление на Евро очень положительно повлияет, как на стоимость наших футболистов, так и на их перспективы продажи в будущем. Ведь находиться в когорте сильнейших европейских сборных и принимать участие в главном футбольном турнире Европы является определенным уровнем качества, а это всегда привлекает внимание на трансферном рынке. А если нашей сборной еще и удастся выйти из группы, что лично для меня выглядит очень реалистичным сценарием, то это может привести к настоящему буму в спросе на украинских игроков.

Цена на игрока формируется не только на основании его выступлений за сборную. За основу все же берется его карьера на клубном уровне, а причастность к сборной своей страны – это уже дополнительный фактор, который добавляет уверенности для потенциального покупателя. Есть куча примеров, когда игрок постоянно играет за клуб, но в сборной на его позиции есть более сильный исполнитель. Поэтому игрового времени в сборной он получает меньше, но при условии, что эта сборная удачно выступит на Евро, его ценник непременно тоже возрастет.

Сможет ли удачное выступление Георгия Судакова на Евро-2024 увеличить его стоимость до 150 миллионов евро? Легко. Особенно если он продолжит стабильно демонстрировать тот футбол, который он показал нам в игре с Исландией».

Ранее Георгий Судаков заявил, что очень ждет момент выступления на групповом этапе чемпионата Европы.

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Никита Швец Георгий Судаков Евро-2024 сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 9
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Remark
Після Євро він також легко може коштувати і 20 млн, або ще менше. 
Це новина з розряду "може зустріну, а може не зустріну".
Як раз для сайту спорт.юа)
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+3
Falko
Хто такий Микита Швець і на кого він працює? Він довго розкидався загальними філософіями, а тоді різко перейшов до Судакова. Чому не сказав, скільки після Євро можуть коштувати Циганков, Яремчук, Бражко із Луніним і Миколенко із Забарним? Чи навіть Конопля.
І цейво, можна статистику, наскільки виросли в ціні наші збірники після чвертьфіналу Євро-2020?
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+2
nick07
якщо збірна виграє Євро та ще 3 наступних і Судаков буде ключовим гравцем))))
зараз його ціна 25 млн, нехай ще 10-15 докинуть, але не більше
Ну що ж, схоже що Судаков змушений буде відпахати і за себе і за Мудрика в ШД
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+1
Harun Bakircioğlu
Понеслась душа в рай, 200 мильенов.. самих исландцев и боснийцев, не игравших на Евро никогда в истории обыграли! Камон, это сборные даже не второго, а третьего эшелона. Вся сложность этих матчей была в традиционной нашей нервозности в матчах с повышенной ответственностью. На Евро не будет таких лакомых кусочков и отдыха в 5 дней тоже не будет.
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+1
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maxno
Цену можно поставить и миллиард только вопрос а кто купит кому он нужен будет за такие деньги? 
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0
Burevestnik
нам не треба вісімдесят, 
а два по двадцять й п'ятдесят.
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0
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