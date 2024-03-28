Агент: «Судаков после Евро легко может стоить 150 миллионов евро»

Футбольный агент Никита Швец рассказал, как участие на чемпионате Европы может увеличить стоимость игроков сборной Украины:

«Безусловно, выступление на Евро очень положительно повлияет, как на стоимость наших футболистов, так и на их перспективы продажи в будущем. Ведь находиться в когорте сильнейших европейских сборных и принимать участие в главном футбольном турнире Европы является определенным уровнем качества, а это всегда привлекает внимание на трансферном рынке. А если нашей сборной еще и удастся выйти из группы, что лично для меня выглядит очень реалистичным сценарием, то это может привести к настоящему буму в спросе на украинских игроков.

Цена на игрока формируется не только на основании его выступлений за сборную. За основу все же берется его карьера на клубном уровне, а причастность к сборной своей страны – это уже дополнительный фактор, который добавляет уверенности для потенциального покупателя. Есть куча примеров, когда игрок постоянно играет за клуб, но в сборной на его позиции есть более сильный исполнитель. Поэтому игрового времени в сборной он получает меньше, но при условии, что эта сборная удачно выступит на Евро, его ценник непременно тоже возрастет.

Сможет ли удачное выступление Георгия Судакова на Евро-2024 увеличить его стоимость до 150 миллионов евро? Легко. Особенно если он продолжит стабильно демонстрировать тот футбол, который он показал нам в игре с Исландией».

Ранее Георгий Судаков заявил, что очень ждет момент выступления на групповом этапе чемпионата Европы.