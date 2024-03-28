Агент: «Судаков после Евро легко может стоить 150 миллионов евро»
Никита Швец рассказал, как участие на чемпионате Европы увеличит стоимость украинских игроков
Футбольный агент Никита Швец рассказал, как участие на чемпионате Европы может увеличить стоимость игроков сборной Украины:
«Безусловно, выступление на Евро очень положительно повлияет, как на стоимость наших футболистов, так и на их перспективы продажи в будущем. Ведь находиться в когорте сильнейших европейских сборных и принимать участие в главном футбольном турнире Европы является определенным уровнем качества, а это всегда привлекает внимание на трансферном рынке. А если нашей сборной еще и удастся выйти из группы, что лично для меня выглядит очень реалистичным сценарием, то это может привести к настоящему буму в спросе на украинских игроков.
Цена на игрока формируется не только на основании его выступлений за сборную. За основу все же берется его карьера на клубном уровне, а причастность к сборной своей страны – это уже дополнительный фактор, который добавляет уверенности для потенциального покупателя. Есть куча примеров, когда игрок постоянно играет за клуб, но в сборной на его позиции есть более сильный исполнитель. Поэтому игрового времени в сборной он получает меньше, но при условии, что эта сборная удачно выступит на Евро, его ценник непременно тоже возрастет.
Сможет ли удачное выступление Георгия Судакова на Евро-2024 увеличить его стоимость до 150 миллионов евро? Легко. Особенно если он продолжит стабильно демонстрировать тот футбол, который он показал нам в игре с Исландией».
Ранее Георгий Судаков заявил, что очень ждет момент выступления на групповом этапе чемпионата Европы.
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Це новина з розряду "може зустріну, а може не зустріну".
Як раз для сайту спорт.юа)
І цейво, можна статистику, наскільки виросли в ціні наші збірники після чвертьфіналу Євро-2020?
зараз його ціна 25 млн, нехай ще 10-15 докинуть, але не більше
Ну що ж, схоже що Судаков змушений буде відпахати і за себе і за Мудрика в ШД
а два по двадцять й п'ятдесят.