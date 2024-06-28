Минай запланировал 7 товарищеских матчей на летних сборах

17 июня «Минай» под руководством Желько Любеновича вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

В межсезонье «Минай» запланировал провести, по меньшей мере, 7 спаррингов.

Один матч закарпатцы сыграли в прошлую субботу, 22 июня, шесть следующих пройдут в период с 29 июня по 20 июля.

Товарищеские матчи Миная в летнее межсезонье

29 июня. «Металлист» (Харьков)

3 июля. «Карпаты» (Львов)

6 июля. «Севлюш» (Виноградов)

10 июля. «Буковина» (Черновцы)

17 июля. «Вильхивцы» (Вильхивцы)

20 июля. «Ворскла» (Полтава)

В первом спарринге «Минай» победил команду СХИ.

Товарищеский матч. 22 июня

Минай – ФК СХИ – 3:0 (2:0)

Голы: Лушпинь, 24 (автогол), Чуев, 36, Гуничев, 90.