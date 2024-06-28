Украина. Первая лига28 июня 2024, 22:45 | Обновлено 28 июня 2024, 22:49
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Минай запланировал 7 товарищеских матчей на летних сборах
Команда Желько Любеновича готовится к новому сезону
28 июня 2024, 22:45 | Обновлено 28 июня 2024, 22:49
207
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17 июня «Минай» под руководством Желько Любеновича вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.
В межсезонье «Минай» запланировал провести, по меньшей мере, 7 спаррингов.
Один матч закарпатцы сыграли в прошлую субботу, 22 июня, шесть следующих пройдут в период с 29 июня по 20 июля.
Товарищеские матчи Миная в летнее межсезонье
- 29 июня. «Металлист» (Харьков)
- 3 июля. «Карпаты» (Львов)
- 6 июля. «Севлюш» (Виноградов)
- 10 июля. «Буковина» (Черновцы)
- 17 июля. «Вильхивцы» (Вильхивцы)
- 20 июля. «Ворскла» (Полтава)
В первом спарринге «Минай» победил команду СХИ.
Товарищеский матч. 22 июня
Минай – ФК СХИ – 3:0 (2:0)
Голы: Лушпинь, 24 (автогол), Чуев, 36, Гуничев, 90.
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