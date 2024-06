Лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 сменит клуб этим летом

Лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 Жорж Микаутадзе может сменить клубную прописку этим летом.



Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. «Монако» достиг устной договоренности по личным условиям с грузинским нападающим Жоржем Микаутадзе. «Монако» также отправил предложение «Мецу» с целью согласовать сумму трансфера, стараясь опередить другие клубы и завершить сделку до конца Евро-2024



В прошедшем клубном сезоне 23-летний нападающий провёл 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt, оценил игрока стоимостью €15 млн.



На Евро-2024 за 3 сыгранных матча Микаутадзе провёл 3 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Перед стартом 1/8 финала континентального турнира грузинский нападающий занимает первое место в бомбардирской гонке.

