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Франция
28 июня 2024, 20:49 | Обновлено 28 июня 2024, 21:23
1135
0

Лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 сменит клуб этим летом

«Монако» пристально следит за Жоржем Микаутадзе

28 июня 2024, 20:49 | Обновлено 28 июня 2024, 21:23
1135
0
Лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 сменит клуб этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Лучший бомбардир группового этапа Евро-2024 Жорж Микаутадзе может сменить клубную прописку этим летом.

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. «Монако» достиг устной договоренности по личным условиям с грузинским нападающим Жоржем Микаутадзе. «Монако» также отправил предложение «Мецу» с целью согласовать сумму трансфера, стараясь опередить другие клубы и завершить сделку до конца Евро-2024

В прошедшем клубном сезоне 23-летний нападающий провёл 31 матч, в которых забил 14 голов и отдал 2 ассиста. Портал Transfermarkt, оценил игрока стоимостью €15 млн.

На Евро-2024 за 3 сыгранных матча Микаутадзе провёл 3 матча, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Перед стартом 1/8 финала континентального турнира грузинский нападающий занимает первое место в бомбардирской гонке.

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Жорж Микаутадзе сборная Грузии по футболу Евро-2024 лучший бомбардир Монако Мец трансферы Лиги 1
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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