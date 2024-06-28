Клуб, пропустивший два сезона, выиграл апелляцию и сыграет во Второй лиге

Футбольный клуб Ужгород выиграл апелляцию на решение Комитета аттестации клубов Украинской ассоциации футбола (УАФ) и выступит во Второй лиге.

Ранее УАФ отклонила заявки Ужгорода и одесского Титана. Оба клуба подали апелляцию на это решение Комитета аттестации.

Планировалось, что в турнире третьего украинского футбола примут участие 23 клуба, которые разделены на две группы по региональному принципу.

Летом 2022 года Ужгород воспользовался правом взять паузу в выступлениях в чемпионате Украины, не теряя профессионального статуса. Клуб имел право вернуться в соревнования ПФЛ после решения своего руководства.