Клуб, пропустивший два сезона, выиграл апелляцию и сыграет во Второй лиге
Команда из Ужгорода возвращается в профессиональный футбол
Футбольный клуб Ужгород выиграл апелляцию на решение Комитета аттестации клубов Украинской ассоциации футбола (УАФ) и выступит во Второй лиге.
Ранее УАФ отклонила заявки Ужгорода и одесского Титана. Оба клуба подали апелляцию на это решение Комитета аттестации.
Планировалось, что в турнире третьего украинского футбола примут участие 23 клуба, которые разделены на две группы по региональному принципу.
Летом 2022 года Ужгород воспользовался правом взять паузу в выступлениях в чемпионате Украины, не теряя профессионального статуса. Клуб имел право вернуться в соревнования ПФЛ после решения своего руководства.
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