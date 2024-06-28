Другие новости28 июня 2024, 15:34 | Обновлено 28 июня 2024, 15:40
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
28 июня 2024, 15:34 | Обновлено 28 июня 2024, 15:40
68
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В пятницу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
01:00 Колумбия – Коста-Рика
04:00 Парагвай – Бразилия
КИБЕРСПОРТ
19:00 Vivo Keyd – INTZ-eSports
20:00 Liberty – LOS
21:00 Fluxo – LOUD
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