Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня
Другие новости
28 июня 2024, 15:34 | Обновлено 28 июня 2024, 15:40
68
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

28 июня 2024, 15:34 | Обновлено 28 июня 2024, 15:40
68
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

01:00 Колумбия – Коста-Рика

Ggbet 1.31 – 5.57 – 11.50

04:00 Парагвай – Бразилия

Ggbet 9.60 – 5.07 – 1.37

КИБЕРСПОРТ

19:00 Vivo Keyd – INTZ-eSports

Ggbet 1.26 – 3.72

20:00 Liberty – LOS

Ggbet 2.24 – 1.59

21:00 Fluxo – LOUD

Ggbet 2.75 – 1.41

По теме:
СТАВКА ДНЯ. На что поставить 27 июня во время перерыва на Евро-2024?
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 июня
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок Металлиста 1925
Футбол | 28 июня 2024, 11:58 0
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Кравец – игрок Металлиста 1925

Контракт подписан на 2 года

Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Футбол | 27 июня 2024, 20:10 10
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро

Известный агент недоволен игрой Лунина и Зинченко

Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 21:24
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»
Футбол | 28.06.2024, 10:54
Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»
Йожеф САБО: «Орбан – это подонок. Он предал свою страну, продался россии»
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Бокс | 27.06.2024, 22:12
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 17
Футбол
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
27.06.2024, 18:44 2
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
28.06.2024, 07:20 20
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
27.06.2024, 00:05 46
Футбол
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
27.06.2024, 00:30 4
Футбол
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 12
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем