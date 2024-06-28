СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня

В пятницу, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

01:00 Колумбия – Коста-Рика

1.31 – 5.57 – 11.50

04:00 Парагвай – Бразилия

9.60 – 5.07 – 1.37

КИБЕРСПОРТ

19:00 Vivo Keyd – INTZ-eSports

1.26 – 3.72

20:00 Liberty – LOS

2.24 – 1.59

21:00 Fluxo – LOUD

2.75 – 1.41