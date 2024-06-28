Жирона не обеспокоена игрой Цыганкова и Довбика на Евро. Дешево не продаст

По информации испанского ресурса AS, «Жирона» не обеспокоена тем, что Артем Довбик неудачно сыграл на Евро-2024 в составе сборной Украины.

Игрок не забил ни одного гола и не всегда показывал уверенную игру, однако руководство уверено в способностях Довбика, который в минувшем сезоне Ла Лиги забил 24 гола.

Клуб не собирается снижать цену и продавать Артема за сумму меньше 40 миллионов евро, хотя «Атлетико» из-за Евро пытается снизить стоимость футболиста.

Если «Жирона» не получит желаемые 40 миллионов, то с радостью оставит Довбика в составе на новый сезон, где команде предстоит дебютировать в Лиге чемпионов.

Это же касается Виктора Цыганкова. «Жирона» не будет снижать сумму и готова сохранить обоих украинцев в составе. Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуются клубы АПЛ и Бундеслиги.