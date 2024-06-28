Жирона не обеспокоена игрой Цыганкова и Довбика на Евро. Дешево не продаст
Клуб более чем готов сохранить обоих украинцев
По информации испанского ресурса AS, «Жирона» не обеспокоена тем, что Артем Довбик неудачно сыграл на Евро-2024 в составе сборной Украины.
Игрок не забил ни одного гола и не всегда показывал уверенную игру, однако руководство уверено в способностях Довбика, который в минувшем сезоне Ла Лиги забил 24 гола.
Клуб не собирается снижать цену и продавать Артема за сумму меньше 40 миллионов евро, хотя «Атлетико» из-за Евро пытается снизить стоимость футболиста.
Если «Жирона» не получит желаемые 40 миллионов, то с радостью оставит Довбика в составе на новый сезон, где команде предстоит дебютировать в Лиге чемпионов.
Это же касается Виктора Цыганкова. «Жирона» не будет снижать сумму и готова сохранить обоих украинцев в составе. Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуются клубы АПЛ и Бундеслиги.
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