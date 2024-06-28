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  4. Жирона не обеспокоена игрой Цыганкова и Довбика на Евро. Дешево не продаст
Испания
28 июня 2024, 21:10 | Обновлено 28 июня 2024, 21:27
907
9

Жирона не обеспокоена игрой Цыганкова и Довбика на Евро. Дешево не продаст

Клуб более чем готов сохранить обоих украинцев

28 июня 2024, 21:10 | Обновлено 28 июня 2024, 21:27
907
9
Жирона не обеспокоена игрой Цыганкова и Довбика на Евро. Дешево не продаст
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации испанского ресурса AS, «Жирона» не обеспокоена тем, что Артем Довбик неудачно сыграл на Евро-2024 в составе сборной Украины.

Игрок не забил ни одного гола и не всегда показывал уверенную игру, однако руководство уверено в способностях Довбика, который в минувшем сезоне Ла Лиги забил 24 гола.

Клуб не собирается снижать цену и продавать Артема за сумму меньше 40 миллионов евро, хотя «Атлетико» из-за Евро пытается снизить стоимость футболиста.

Если «Жирона» не получит желаемые 40 миллионов, то с радостью оставит Довбика в составе на новый сезон, где команде предстоит дебютировать в Лиге чемпионов.

Это же касается Виктора Цыганкова. «Жирона» не будет снижать сумму и готова сохранить обоих украинцев в составе. Ранее сообщалось, что Цыганковым интересуются клубы АПЛ и Бундеслиги.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
Ну вот Судакова некоторые только за 80-100 в АПО продадут, после искрометного Евро 
Чем Жирона то хуже ?
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+1
AK.228
У Виктора няня местная … он остается 
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0
Nick.Grabowski
Тверезі фахівці, якщо вони звісно залишилися, плюс-мінус все побачили стосовно Довбика, якщо в когось були якісь питання.
Сучасний футбол епізодами не корелює зі здоровим глуздом. Тому можуть продати кудись в системі клубів шейхів-олігархів-мафії. Зв'язки глобального футбольного кумівства-мафії-криміналу зараз поширюються на всі чемпіонати. А тому дивні трансфери неодмінно будуть. 
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0
Обсервер Влад
Так лоханутися ще потрібно вміти. Атлетіко і задаром тепер не потрібне це дерево.
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0
OtsoCity
Дуже цікаво, а Шапаренко вже повернувся з Німеччини, чи у роздягальні все ховається, жде контракт з Лаціо 
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0
Ребров2024
Ну с этими то всё ясно, на своём уровне евро провели, что там по лунтику?
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0
Pavel_i_CO
Поки Жирона зберегла кістяк команди. Дуже цікаво послідкувати за ними в наступному сезоні, особливо в ЛЧ. На два фронти навряд потягнуть. Прогнозую максимум третє місце в групі та не вище зони ЛК в чемпіонаті. Але дуже хочеться помилитися, щоб наші хлопці продовжили свої успішні кар'єри в європейських клубах
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-1
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rosti79
Да их за бесплатно теперь не кто не будет брать 
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-3
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