Шесть клубов заинтересованы в подписании форварда Кривбасса

2 июля «Кривбасс» продолжит подготовку к сезону за границей, в словенском городке Брежице. Вместе с бронзовым призером чемпионата Украины туда отправится и вернувшийся из аренды в «Минае» нападающий Денис Устименко. Наставник криворожан Юрий Вернидуб по-прежнему верит в 25-летнего футболиста, который в нынешнее межсезонье не страдает от недостатка внимания со стороны других клубов.

По информации Sport.ua, среди тех, кто рассматривает опцию выкупа прав на игрока, «Карпаты», «Ворскла» и «Металлист 1925». Еще несколько клубов — «Оболонь», «Ингулец», «Минай» (в случае, если он заменит «Днепр-1» в УПЛ) — готовы взять Устименко в аренду.

Решение о том, останется ли нападающий в «Кривбассе» или перейдет в другую команду, будет принято по возвращении красно-белых из Словении.

В минувшем сезоне УПЛ Устименко провел суммарно 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. До этого в высшем дивизионе воспитанник харьковского футбола играл за «Александрию». Портал Transfermarkt оценивает центрфорварда в 350 тысяч евро.

Ранее Денис Устименко оценил свое возвращение в криворожский клуб, с которым он связан контрактом до 30 июня 2025 года.