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Товарищеские матчи
Кривбасс
28.06.2024 17:00 – FT 3 : 1
Ингулец
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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 21:20 | Обновлено 28 июня 2024, 21:36
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Начались летние спарринги. Кривбасс уверенно обыграл Ингулец

У победителей голы забили Принс Аду, Жан По и Олег Кожушко

28 июня 2024, 21:20 | Обновлено 28 июня 2024, 21:36
414
0
Начались летние спарринги. Кривбасс уверенно обыграл Ингулец
ФК Кривбасс Кривой Рог

«Кривбасс» в первом спарринге летних сборов встречался в Кривом Роге с «Ингульцем», который недавно вернулся в УПЛ, выиграв Первую лигу. Поединок прошел в закрытом формате без зрителей.

Первый тайм остался за командой хозяев, начинающей набирать форму. Кривбасс владел игровым и территориальным преимуществом, проводив быстрые атаки по всей ширине поля. Вакулко дважды в течение нескольких минут в начале игры попадал в перекладину: сначала после подачи с фланга, а затем после мощного выстрела с линии штрафной.

Но неожиданно забили гости. Прошла скорая контратака три в два. Один на один с Маханьковым вывели Ситало, пробившего мимо голкипера - 0:1. Красно-белые продолжили атаковать, но на 26-й минуте забили ответный. Принс пробивал из-за пределов штрафной – мяч от рук вратаря оказался в сетке – 1:1.

На второй тайм команды полностью сменили составы. Рисунок игры остался тем же: полное доминирование красно-белых. На 54-й минуте Жан По после фланговой подачи Сосы вложил мяч в ближний угол рикошетом от стойки – 2:1. В дальнейшем хозяева создали еще несколько хороших моментов, но в завершении Дибанго и По чуть-чуть не повезло.

Кривбасс довел счет до комфортного в конце матча. По заработал пенальти, когда мяч после его прострела попал в руку оппоненту. Соса с 11-метровой отметки угодил в правую от себя стойку, но рядом ожидал добивания Кожушко, который в прикосновение из-под защитника поразил ближний угол – 3:1.

Кривбасс уверенно победил и в хорошем настроении готовится ко второму сбору в Словении, который стартует 2 июля.

Товарищеский матч. 28 июня 2024 года

Кривой Рог. Стадион «Горняк». 17:00. Без зрителей. +28 градусов.

Кривбасс (Кривой Рог) – Ингулец (Петрово, Кировоградская обл.) – 3:1 (1:1)

Голы: Принс Аду, 26, Жан По (Даниэль Соса), 54, Олег Кожушко, 89 – Артем Ситало, 17

Незабитый пенальти: Даниэль Соса (Кривбасс), 89 (стойка)

Арбитр: Анатолий Ухов (Кривой Рог). Ассистенты арбитра: Максим Левченко, Алексей Гавеля (оба – Кривой Рог)

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Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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