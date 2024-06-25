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Чили
26.06.2024 04:00 - : -
Аргентина
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Кубок Америки
25 июня 2024, 01:23 | Обновлено 25 июня 2024, 01:26
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0

Аргентина – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

25 июня 2024, 01:23 | Обновлено 25 июня 2024, 01:26
43
0
Аргентина – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

26 июня на «Чилдренс Мерси Парк» пройдет матч 2-го тура Копа Америка, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Чили. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда сейчас на пике, ведь привезла в Соединенные Штаты два титула - и приступила к защите регионального золота. В новом цикле уже была осечка, в виде домашнего поражения Уругваю Марсело Бьелсы. Но оно оставалось единственным: выиграв все 5 остальных поединков квалификации, подопечные Скалони возглавили турнирную таблицу. Также альбиселестес демонстрировали стопроцентные результаты в товарищеских матчах, правда, там были и соперники простые: да, крепкий Эквадор (но там и 1:0 было), Сальвадор, Коста-Рика, Гватемала. Стартуя на Копе, с Канадой не особенно спешили и начали забивать только после перерыва. Впрочем, итогом все равно стала солидная, гроссмейстерская победа с итоговым счетом 2:0.

Ставки на матч Аргентина – Чили

Чили

Сборная переживает затяжной кризис. И не похоже, что он закончится в этом цикле. По крайней мере, в квалификации на чемпионат мира Ла Роха стартовала уже привычно плохо. Выиграть получилось только у кризисного Перу, да с Колумбией и Парагваем закончили только нулевыми ничьими. Да, в 2024-м году получилось прибавить - разгромили с одинаковым счетом 3:0 Албанию в марте и Парагвай в июне, да и с Францией получились достойные 2:3. Но все это были встречи в товарищеском формате. Начиная Копу с хорошо знакомым (и более чем принципиальным для себя персонально) соперником, перуанцами, команда во многом разочаровала. В такой группе нужно было брать максимум со скромными инками, а по делу все закончилось нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В 2019-2021 чилийцы трижды ухитрялись с грандом сыграть вничью. И только в январе позапрошлого года альбиселестес вырвали победу 2:1 на выезде.

Прогноз

GGBET не ждет интриги от данной пары и верят в легкую победу Месси и компании. Но подопечные Скалони тоже достаточно прагматичны, так что используем для ставки вариант с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Чили
26 июня 2024 -
04:00
Аргентина
Тотал меньше 2.5 1.76 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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