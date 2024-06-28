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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, сборная Украины поедет на ЧМ-2026. Будет круто»
Чемпионат Европы
28 июня 2024, 17:13 |
355
6

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, сборная Украины поедет на ЧМ-2026. Будет круто»

Игрок рассчитывает на прогресс нынешнего состава

28 июня 2024, 17:13 |
355
6
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, сборная Украины поедет на ЧМ-2026. Будет круто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко надеется, что команда выйдет на чемпионат мира 2026 года и покажет себя лучше, чем на Евро-2024.

«У нас хорошая и перспективная команда. Надеюсь, мы выйдем из группы (отбора) и поедем на чемпионат мира 2026 года. Это было бы круто. Чемпионат будет в Америке, и это должно быть классно».

«Но нужно работать, просто так ничего не будет. Только командная работа. А не так, как на Евро-2024 вышло, когда мы расслабились тогда, когда нужно было победить».

«У нас молодая команда с квалифицированными игроками. И много ребят играют в Европе», — сказал Степаненко.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Евро-2024 ЧМ-2022 по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 6
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Boodya
В нас такий прикол, що всі завжди кажуть правильні речі, а на ділі все одно все, як завжди
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+2
Chunga-Changa
Выигрывайте Лигу наций - В.  
 Там концовочка что надо:   2-а  последних выезда в Грузию и Албанию. )
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0
VIPsector1
Тарасе, промовчу. Тільки з поваги до того, що ти зробив для збірної за весь час. Але не на останньому Евро. Також, згодом, розраховую саме від тебе почути, хто кого відпиздив після румунів. 
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0
Ребров2024
Наша мечта 2026😂
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0
bars1965
Тільки якщо буде іноземний тренер 
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0
didora
Який йому ЧС-2026??? Уже Стьопі лапті сплетені. Гудбай "мой мальчик гудбай мой миленький" ..... Уже треба награвати іншого на його місце (напр. Бражка чи ще когось. А він размечтався! Прислів'я: "дурень думкою багатіє!!!"
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-3
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