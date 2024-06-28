Тарас СТЕПАНЕНКО: «Надеюсь, сборная Украины поедет на ЧМ-2026. Будет круто»

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко надеется, что команда выйдет на чемпионат мира 2026 года и покажет себя лучше, чем на Евро-2024.

«У нас хорошая и перспективная команда. Надеюсь, мы выйдем из группы (отбора) и поедем на чемпионат мира 2026 года. Это было бы круто. Чемпионат будет в Америке, и это должно быть классно».

«Но нужно работать, просто так ничего не будет. Только командная работа. А не так, как на Евро-2024 вышло, когда мы расслабились тогда, когда нужно было победить».

«У нас молодая команда с квалифицированными игроками. И много ребят играют в Европе», — сказал Степаненко.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.