Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024

Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу 2024.

После завершения группового этапа Евро-2024 авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы на победу у сборных, которые продолжают участвовать в турнире.

Главным фаворитом называется сборная Англии по футболу, которая в 1/8 финала сыграет против Словакии. Шансы на победу английской команды оценивается в 20.37%.

В топ-3 фаворитов также входят сборные Испании (16,45%), которая сыграет с Грузией, и Германии (14,45%), которой будет противостоять Дания.

Фавориты Евро-2024 по версии Opta