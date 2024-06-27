Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Завершился групповой этап ЧЕ
Завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу 2024.
После завершения группового этапа Евро-2024 авторитетный статистический портал Opta проанализировал шансы на победу у сборных, которые продолжают участвовать в турнире.
Главным фаворитом называется сборная Англии по футболу, которая в 1/8 финала сыграет против Словакии. Шансы на победу английской команды оценивается в 20.37%.
В топ-3 фаворитов также входят сборные Испании (16,45%), которая сыграет с Грузией, и Германии (14,45%), которой будет противостоять Дания.
Фавориты Евро-2024 по версии Opta
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