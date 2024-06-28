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WTA
28 июня 2024, 16:48 | Обновлено 28 июня 2024, 16:50
94
0

Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный финал в Истборне

Людмила и Алена переиграли британский дуєт Хэрриет Дарт / Майя Ламсден

28 июня 2024, 16:48 | Обновлено 28 июня 2024, 16:50
94
0
Киченок и Остапенко уверенно вышли в парный финал в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжила победные выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания) в парном разряде.

В матче 1/2 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии легко обыграли британский дуєт Хэрриет Дарт / Майя Ламсден.

Истборн. 1/2 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Хэрриет Дарт / Майя Ламсден – 6:1, 6:2

В финале Киченок и Остапенко сыграют проив первой сеяной пары Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

В 2024 году Людмила и Алена сыграют вместе в третьем финале. В Брисбене удалось выиграть, на Australian Open было поражение в матче за титул.

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Людмила Киченок WTA Истборн смотреть онлайн Хэрриет Дарт Алена Остапенко Майя Ламсден
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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