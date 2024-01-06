Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона

Завершился финал парного разряда престижного теннисного турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Укранская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко, которая представляет Латвию, уверенно одолели пару Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания).

Первый сет был напряженным. Украинско-латвийская пара сумела выиграть лишь 7:5. Второй сет начался очень удачно. Людмила и ее напарница взяли первые четыре гейма. Такой задел позволил успешно довести дело до победы.

Стоит отметить, что ранее пара Миннен/Уотсон выбила из турнира Надежду Киченок и Даниэль Коллинс, поэтому Людмила отомстила за сестру.

Брисбен. Финал парного разряда.

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Грет Миннен / Хезер Уотсон - 7:5, 6:2