Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона
Украинка Людмила Киченко в паре с Аленой Остапенко выиграли турнир в Брисбене
Завершился финал парного разряда престижного теннисного турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).
Укранская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко, которая представляет Латвию, уверенно одолели пару Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания).
Первый сет был напряженным. Украинско-латвийская пара сумела выиграть лишь 7:5. Второй сет начался очень удачно. Людмила и ее напарница взяли первые четыре гейма. Такой задел позволил успешно довести дело до победы.
Стоит отметить, что ранее пара Миннен/Уотсон выбила из турнира Надежду Киченок и Даниэль Коллинс, поэтому Людмила отомстила за сестру.
Брисбен. Финал парного разряда.
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Грет Миннен / Хезер Уотсон - 7:5, 6:2
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