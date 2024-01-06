Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона
WTA
06 января 2024, 04:35 | Обновлено 06 января 2024, 04:47
87
0

Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона

Украинка Людмила Киченко в паре с Аленой Остапенко выиграли турнир в Брисбене

06 января 2024, 04:35 | Обновлено 06 января 2024, 04:47
87
0
Месть за сестру. Киченок и Остапенко выиграли первый турнир сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Завершился финал парного разряда престижного теннисного турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Укранская теннисистка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко, которая представляет Латвию, уверенно одолели пару Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания).

Первый сет был напряженным. Украинско-латвийская пара сумела выиграть лишь 7:5. Второй сет начался очень удачно. Людмила и ее напарница взяли первые четыре гейма. Такой задел позволил успешно довести дело до победы.

Стоит отметить, что ранее пара Миннен/Уотсон выбила из турнира Надежду Киченок и Даниэль Коллинс, поэтому Людмила отомстила за сестру.

Брисбен. Финал парного разряда.

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Грет Миннен / Хезер Уотсон - 7:5, 6:2

По теме:
Киченок / Остапенко – Миннен / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. «Ты никогда не будешь судить мой матч!» Остапенко накричала на судью
Носкова против всех. Стали известны все полуфиналистки в Брисбене
Людмила Киченок Алена Остапенко WTA WTA Брисбен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 05 января 2024, 12:01 41
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде

Элина в двух сетах разгромила Марию на соревнованиях в Новой Зеландии

Кадыров попросил снять санкции с его семьи в обмен на 20 украинских пленных
Война | 05 января 2024, 23:32 4
Кадыров попросил снять санкции с его семьи в обмен на 20 украинских пленных
Кадыров попросил снять санкции с его семьи в обмен на 20 украинских пленных

Список фамилий военнопленных дон-дон передал бывшему инспектору ООН

Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Футбол | 05.01.2024, 10:30
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Биатлон | 05.01.2024, 13:48
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Мандзын и Пидручный набрали очки в спринте в Оберхофе, победа Долля
Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против США
Теннис | 05.01.2024, 16:26
Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против США
Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против США
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
05.01.2024, 11:51 16
Футбол
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
04.01.2024, 18:23 4
Хоккей
Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
Свитолина в огне. Определены полуфиналистки турнира в Окленде
05.01.2024, 12:10 2
Теннис
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
Симеоне оценил матч Атлетико и заявил, что Жирона будет в Лиге чемпионов
04.01.2024, 07:26 3
Футбол
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – еврокубки. Мы опережаем Бетис на 20 очков»
04.01.2024, 04:59 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
Молодежный ЧМ по хоккею. США выиграли с камбэком и прошли в финал
04.01.2024, 23:02 2
Хоккей
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
04.01.2024, 12:40 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем