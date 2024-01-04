Киченок и Коллинс завершили борьбу в парном разряде в Брисбене

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Даниэль Коллинс из США проиграли Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания).

Брисбен. 1/4 финала парного разряда

Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Грет Миннен / Хезер Уотсон – 6:7(1), 2:6

Ранее в полуфинал парного разряда вышла Людмила Киченок. Она осталась последней представительницей Украины в Брисбене.