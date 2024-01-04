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WTA
04 января 2024, 13:13 | Обновлено 04 января 2024, 13:14
244
0

Киченок и Коллинс завершили борьбу в парном разряде в Брисбене

Украинско-америнский дуэт проиграл Грет Миннен и Хезер Уотсон

04 января 2024, 13:13 | Обновлено 04 января 2024, 13:14
244
0
Киченок и Коллинс завершили борьбу в парном разряде в Брисбене
US Open. Даниэль Коллинс и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Даниэль Коллинс из США проиграли Грет Миннен и Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания).

Брисбен. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Даниэль Коллинс – Грет Миннен / Хезер Уотсон – 6:7(1), 2:6

Ранее в полуфинал парного разряда вышла Людмила Киченок. Она осталась последней представительницей Украины в Брисбене.

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Киченок и Остапенко вышли в парный полуфинал в Брисбене
Надежда Киченок WTA Брисбен Хезер Уотсон Даниэль Коллинс Грет Миннен
Источник Sport.ua
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