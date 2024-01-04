Киченок и Остапенко вышли в парный полуфинал в Брисбене

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, переиграли Магду Линетт и Бернарду Перу (Польша/США).

Брисбен. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Бернарда Пера – 6:4, 6:4

Далее Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Анастасия Потапова / Яна Сизикова – Дарья Касаткина / Дарья Сэвилл.