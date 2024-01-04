Киченок и Остапенко вышли в парный полуфинал в Брисбене
Людмила и Алена в двух партиях переиграли польско-американский тандем
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.
В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, переиграли Магду Линетт и Бернарду Перу (Польша/США).
Брисбен. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Бернарда Пера – 6:4, 6:4
Далее Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Анастасия Потапова / Яна Сизикова – Дарья Касаткина / Дарья Сэвилл.
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