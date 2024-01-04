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WTA
04 января 2024, 11:30 | Обновлено 04 января 2024, 11:34
461
1

Киченок и Остапенко вышли в парный полуфинал в Брисбене

Людмила и Алена в двух партиях переиграли польско-американский тандем

04 января 2024, 11:30 | Обновлено 04 января 2024, 11:34
461
1
Киченок и Остапенко вышли в парный полуфинал в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде.

В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, переиграли Магду Линетт и Бернарду Перу (Польша/США).

Брисбен. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Магда Линетт / Бернарда Пера – 6:4, 6:4

Далее Киченок и Остапенко сыграют с победительницами матча Анастасия Потапова / Яна Сизикова – Дарья Касаткина / Дарья Сэвилл.

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Людмила Киченок WTA Брисбен Бернарда Пера Магда Линетт Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Щоб тільки не наврочити, здається дівчата розігрались. Альонка перед цим ще й Плішкову здолала. Завтра в неї бульботварюка №2 (№1 у Касатки), побажаємо успіху.
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