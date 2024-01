Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела завоевать титул парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В финальном поединке австралийского мейджора украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах уступили тандему Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Australian Open 2024. Пары. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [11] – Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 5:7

Дуэты провели первый очный поединок.

Людмила и Алена впервые сыграли в решающем матче в парном разряде турнира серии Grand Slam. Во второй раз в истории в финале парного турнира Australian Open сыграла представительница Украины. В 2008 году титул в Мельбурне выиграли сестры Бондаренко.

Остапенко стала всего четвертой из ныне играющих теннисисток, которая дошла до финала на мейджорах в одиночном и обеих парных разрядах. Ранее это делали Виктория Азаренко, Барбора Крейчикова и Винус Уильямс.

Се Шувэй недавно объявила о завершении карьеры в одиночном разряде, но сумела взять титул в Австралии как в паре, так и в миксте.

Мертенс выиграла 4-й трофей на турнирах серии Grand Slam и 2-й на Открытом чемпионате Австралии. У 38-летней Се Шувэй теперь 7 титулов. В 2021 году Элизе и Се Шувэй взяли Уимблдон.

Su-Wei Hsieh and @elise_mertens stave off a second set fightback to claim the title!



It's a second #AusOpen crown for Mertens and a first for Hsieh, who also completes the doubles double!@Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WpPHSnql9V