Стали известны победители смешанного парного разряда на Australian Open

В ночь на 26 января состоялся финальный матч смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В финальном поединке тандем Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелински (Польша) в трех сетах обыграли тандем Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания) за 2 часа.

Australian Open 2024. Микст. Финал

Се Шувэй (Китайский Тайбей) / Ян Зелински (Польша) – Дезире Кравчик (США) / Нил Скупски (Великобритания) – 6:7 (5:7), 6:4, [11:9]

Во второй партии Се Шувэй и Зелински уступали 2:4 с брейком, но сумели выиграть 4 гейма подряд и взять сет. На супертай-брейке Кравчик и Скупски имели матчбол на приеме при счете 9:8, но Се Шувэй и Ян снова сделали камбек, выиграли матч и титул.

Для 38-летней Се Шувэй это первый титул в миксте на мейджорах. Ян также впервые в карьере взял трофей на уровне Grand Slam. До этого он не проходил дальше первого раунда в смешанном разряде.

Сэ Шувей недавно объявила о завершении карьере в одиночном разряде, однако, помимо титула в миксте, также будет бороться и за парный трофей на Australian Open. В финале опытная теннисистка вместе с Элизе Мертенс сыграет против победительниц встречи Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф.

