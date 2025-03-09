Бенфика без Трубина разгромила Насьонал
«Орлы» добыли очередную победу в чемпионате
В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Насьоналем» Фуншал.
Встречу принимал Да Луж в Лиссабоне.
Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, одолели гостей с разгромным счетом 3:0.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел матч на скамье запасных.
После этого матча «Бенфика» с 56 очками осталась на 2-м месте, а «Насьонал» с 26 баллами расположился на 13-й позиции.
Чемпионат Португалии. 25-й тур
Бенфика – Насьонал – 3:0
Голы: Амдуни, 5, Кёкчю, 23 (пенальти), Павлидис, 90+2 (пенальти)
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
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