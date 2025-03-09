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Чемпионат Португалии
Бенфика
08.03.2025 20:00 – FT 3 : 0
Насьонал
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Португалия
09 марта 2025, 01:49 | Обновлено 09 марта 2025, 01:54
18
0

Бенфика без Трубина разгромила Насьонал

«Орлы» добыли очередную победу в чемпионате

09 марта 2025, 01:49 | Обновлено 09 марта 2025, 01:54
18
0
Бенфика без Трубина разгромила Насьонал
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Насьоналем» Фуншал.

Встречу принимал Да Луж в Лиссабоне.

Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, одолели гостей с разгромным счетом 3:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел матч на скамье запасных.

После этого матча «Бенфика» с 56 очками осталась на 2-м месте, а «Насьонал» с 26 баллами расположился на 13-й позиции.

Чемпионат Португалии. 25-й тур

Бенфика – Насьонал – 3:0

Голы: Амдуни, 5, Кёкчю, 23 (пенальти), Павлидис, 90+2 (пенальти)

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Оркун Кёкчю (Бенфика).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Бенфика).
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Анатолий Трубин Бенфика Насьонал Фуншал чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Зеки Амдуни Оркун Кёкчю Вангелис Павлидис
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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