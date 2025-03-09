Бенфика без Трубина разгромила Насьонал

В субботу, 8 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Насьоналем» Фуншал.

Встречу принимал Да Луж в Лиссабоне.

Хозяева поля, подошедшие к матчу в статусе фаворита, одолели гостей с разгромным счетом 3:0.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел матч на скамье запасных.

После этого матча «Бенфика» с 56 очками осталась на 2-м месте, а «Насьонал» с 26 баллами расположился на 13-й позиции.

Чемпионат Португалии. 25-й тур

Бенфика – Насьонал – 3:0

Голы: Амдуни, 5, Кёкчю, 23 (пенальти), Павлидис, 90+2 (пенальти)

Видеообзор матча:

Фото матча: